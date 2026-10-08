Neues Gremium war umstritten
VG BEN: Antrag zu Arbeitskreis löst Kontroverse aus
Der Schriftzug «Amt» ist auf einer Computertastatur hinter einem Netzwerkkabel zu sehen (gestelltes Foto). In der VG Bad Ems-Nas
Der Schriftzug «Amt» ist auf einer Computertastatur hinter einem Netzwerkkabel zu sehen (gestelltes Foto). In der VG Bad Ems-Nassau ging es um die Einrichtung eines Arbeitskreises für Digitalisierung und Organisationsentwicklung.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mehr Digitales soll die Verwaltung schneller und effizienter machen. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau war ein Vorstoß für einen Arbeitskreis dazu aber umstritten.

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Mehr Digitales in der Verwaltung, außerdem ein sinnvoller Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) – beides klingt sehr akzeptabel. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau schlug die FWG nun vor, dass ein neuer Arbeitskreis zu „Digitalisierung und Organisationsentwicklung“ eingerichtet werden soll – und stieß damit zunächst auf erbitterten Widerstand.
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