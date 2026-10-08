Mehr Digitales soll die Verwaltung schneller und effizienter machen. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau war ein Vorstoß für einen Arbeitskreis dazu aber umstritten.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr Digitales in der Verwaltung, außerdem ein sinnvoller Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) – beides klingt sehr akzeptabel. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau schlug die FWG nun vor, dass ein neuer Arbeitskreis zu „Digitalisierung und Organisationsentwicklung“ eingerichtet werden soll – und stieß damit zunächst auf erbitterten Widerstand.