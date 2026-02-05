Planung künftiger Flächen VG BEN: Änderungen bei PV-Anlagen umgesetzt Andreas Galonska 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Um mögliche Flächen für Photovoltaikanlagen ging es im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau. Dort stand die Abstimmung über den neuen Flächennutzungsplan der VG an. Birgit Pielen (Archiv). Birgit Pielen

Die Entscheidung über den künftigen Flächennutzungsplan ging in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in seine finale Phase. Vor der Abstimmung wurde noch über Anregungen von Behörden und Bürgern zum Planwerk diskutiert.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau ging die Abstimmung über den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde (VG) in seine entscheidende Runde. Damit werden die großen Richtlinien für die künftige Verwendung der Gemeindeflächen etwa für Wohnbebauung oder das Gewerbe festgelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen