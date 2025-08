Wo ist Raum für neue Windenergieanlagen (WEA) in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich? Kleinere Anlagen stehen bereits in Berghausen, Berndroth und Rettert. Außerdem liegen Genehmigungen für den WEA-Bau in Katzenelnbogen und Klingelbach vor. Wie aber geht es nun weiter? Entscheidungen dazu gab es auf der jüngsten Sitzung des VG-Rats.

Konkret ging es dabei um die neue Flächendarstellung für Windenergieanlagen. Eine Maßnahme, die durch die Zusammenführung der beiden Flächennutzungspläne der Alt-Verbandsgemeinden Katzenelnbogen und Hahnstätten nötig wurde. Punkt für Punkt stimmte der Rat darüber ab, welche der vorgeschlagenen Flächen in der VG für die Entwicklung von Windkraftprojekten grundsätzlich geeignet ist. „In Kürze folgen dann die Beteiligungsverfahren, in denen sowohl Behörden als auch sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, Stellungnahmen zum Planentwurf vorzulegen“, umreißt der Leiter der Bauabteilung, Markus Würmlin, das weitere Vorgehen. Welche Flächen kommen aber nun in Betracht?

„Wir nehmen Rücksicht auf Sichtachsen und vieles andere.“

Bei der Ausweisung möglicher Flächen für Windenergieanlagen werden die Bedürfnisse der hessischen Nachbarn beachtet, was diese im Gegenzug nicht immer tun würden, so die Kritik eines Ratsmitglieds.

Dazu hatte das mit der Flächennutzungsplanung beauftragte Büro Argus Concept eine knapp 20 Seiten lange Würdigung vorgelegt, die sich auf die vom Landkreis erstellte gesetzlich vorgeschriebene landesplanerische Stellungnahme bezog. Diese Würdigung bildete die Diskussionsgrundlage der Ratssitzung. Insgesamt sieben Eignungsflächen wurden so einzeln diskutiert und bestätigt. Zuvor hatten die Ratsmitglieder noch vereinbart, ein bisheriges Ausschlusskriterium, wonach nur Starkwindbereiche für Windenergieanlagen berücksichtigt werden können, zu streichen.

„Ergeben die sieben Flächen zusammen nicht deutlich mehr als die 2,2 Prozent, die laut Gesetz für Windenergie ausgewiesen werden müssen?“, fragte sinngemäß ein Ratsmitglied. Das sei richtig, so die Antwort, aber im Laufe der Planungs- und Genehmigungsverfahren würden noch weitere Flächen rausfallen, daher sei es besser, erst einmal mehr auszuweisen. Was auch gleich anhand der zuerst diskutierten Eignungsfläche 1 „Höhenrücken Karlskopf, Eichelberg, Ergenstein, Welschmichelkopf und Steinkopf östlich von Schönborn“ deutlich wurde. Denn diese ist 520 Hektar groß, was rund 700 Fußballfeldern entspricht, und erstreckt sich auf sieben Teilflächen. Davon abgezogen wird aber schon einmal ein Vorranggebiet zum Rohstoffabbau. Außerdem soll das Verfahren ausschließlich für den Teilbereich fortgeführt werden, in dem bereits faunistische Untersuchungen laufen. Die endgültige Aufnahme in den Flächennutzungsplan hängt dann von den Ergebnissen dieser Untersuchungen und weiterer Abstimmungen zu Denkmalschutz und Wasserrecht ab.

Beginn Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit

Eine Abweichung von der ursprünglichen Vorlage gab es wiederum bei der Eignungsfläche 2 „Waldbereich südlich Kaltenholzhausen an der Landesgrenze zu Hessen“. Denn es wurde festgelegt, diese weiterhin im Verfahren zu belassen. Denn ursprünglich war vorgesehen, die Planungen wegen eines bereits bekannten Uhu-Vorkommens nicht fortzusetzen. Nun aber sollen, wie bei der Eignungsfläche 1, erst einmal faunistische Untersuchungen abgewartet werden.

Weiterer „Ausreißer“ gegenüber den ursprünglichen Vorlagen lieferten noch die Eignungsflächen 5 und 7 mit den Bezeichnungen „Südlich Rettert, Richtung Grauer Kopf auf hessischer Seite“ und „Westlich Reckenroth“. Dazu wurde festgelegt, diese Abstände zu den benachbarten Segelflugplätzen zu reduzieren. Das wären in beiden Fällen jeweils 2,5 Kilometer. Eine Rücksichtnahme, die im Rat ein Grummeln auslöste, da die Flugplätze in Hessen liegen. „Wir nehmen Rücksicht auf Sichtachsen und vieles andere“, während der Nachbar mit Blick auf Rheinland-Pfalz nichts tue, so die Kritik eines Ratsmitglieds. Insgesamt verlief die Diskussion aber sachlich und ergebnisorientiert. Der Rat entschied daher, als nächsten Schritt ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit durchzuführen. Das Planungsbüro Argus Konzept wurde gebeten, die erforderlichen Unterlagen vorzubereiten.

Flächennutzungsplan versus Regionaler Raumordnungsplan

Ist der Flächennutzungsplan der VG Aar-Einrich in Bezug auf Vorzugsflächen für Windenergie bindend, oder liegt diese Entscheidung nicht eigentlich bei der SGD Nord? „Derzeit befinden sich zwei Planwerke im Verfahren“, weiß der Leiter der Bauabteilung der VG Aar-Einrich, Markus Würmlin. Das sind laut Würmlin der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und die 1. Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes (Kapitel 3.2 Energiegewinnung und -versorgung) der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. „Beide Planwerke haben die Flächendarstellung für Windenergieanlagen als Ziel. Beide Flächenkulissen sind derzeit nur teilweise deckungsgleich und können sich im weiteren Verfahren noch ändern.“