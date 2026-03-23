Analyse der Wahlergebnisse VG Aar-Einrich: SPD stürzt mit -16,4 Prozentpunkten ab Johannes Koenig 23.03.2026, 15:00 Uhr

i Dem Aufruf zum Wählen folgten in der VG Aar-Einrich insgesamt 71,4 Prozent der Wahlberechtigten. Mariam Nasiripour

Auch in der VG Aar-Einrich waren die Ergebnisse bei der Landtagswahl am Sonntag für die Sozialdemokraten ernüchternd. So gelang es dort Matthias Lammert nach 25 Jahren im Landtag erstmals, mehr Stimmen als sein SPD-Mitbewerber zu erhalten.

„Zeitenwende“ auch in der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich? 2021 setzte sich dort noch Jörg Denninghoff mit 41 Prozent der Erststimmen gegen Matthias Lammert durch. Nun aber erhielt Lammert mit 28,6 Prozent die meisten Stimmen, dahinter steht Manuel Liguori mit 25,4 Prozent.







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