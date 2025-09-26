Schulung im Krisenmanagement VG Aar-Einrich rüstet sich für den Ernstfall Christopher Kahl 26.09.2025, 13:00 Uhr

i Die Mitarbeiter der VG Aar-Einrich gruppierten sich im Rahmen des zweitägigen Krisenmanagement-Seminars zum Erinnerungsfoto mit Referent Alexander Röser. Christopher Kahl

In der Krise panisch den Kopf verlieren – das hilft niemanden. Um als Verwaltung handlungsfähig zu bleiben und im Katastrophenfall gemeinsam mit den Einsatzkräften für die Menschen da zu sein, bildete man sich in der VG Aar-Einrich nun fort.

Wie können auch kleine Städte und Gemeinden im Katastrophenfall schnell und koordiniert handeln? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich nun bei einer zweitägigen Schulung zum Thema „Krisenmanagement“. Die Fortbildung wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) speziell für die administrativ-organisatorische Komponente kreisangehöriger Kommunen angeboten.







