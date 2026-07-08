Klares Abstimmungsergebnis
VG Aar-Einrich: Keine Bauanträge von der Verwaltung
Wenn erstmal die Gerüste stehen, hat ein Archtikt den dazugehörigen Bauantrag längst gestellt. Diese Arbeit soll auch zukünftig
Wenn erstmal die Gerüste stehen, hat ein Archtikt den dazugehörigen Bauantrag längst gestellt. Diese Arbeit soll auch zukünftig in der VG Aar-Einrich in der Hand von Architekten bleiben.
Marcus Brandt/dpa

„Kann das Bauamt nicht eben einen Bauantrag ausarbeiten?“ Solche oder so ähnliche Anfragen von Bürgermeistern musste die Verwaltung der Verbandsgemeinde  Aar-Einrich bereits früher beantworten und ablehnen. Nun diskutierte auch der VG-Rat das Thema.

Lesezeit 2 Minuten
Sollte die Bauabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich Bauanträge für Ortsgemeinden ausarbeiten? Diese Frage wurde auf der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates kontrovers diskutiert. Schon die vorhergegangene Beratung im Bauausschuss hatte nur eine hauchdünne Mehrheit von fünf Ja- zu vier Nein-Stimmen ergeben, während sich die Bürgermeisterdienstversammlung mit großer Mehrheit gegen den Vorschlag ausgesprochen hatte.
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