Klares Abstimmungsergebnis VG Aar-Einrich: Keine Bauanträge von der Verwaltung Johannes Koenig 08.07.2026, 14:00 Uhr

i Wenn erstmal die Gerüste stehen, hat ein Archtikt den dazugehörigen Bauantrag längst gestellt. Diese Arbeit soll auch zukünftig in der VG Aar-Einrich in der Hand von Architekten bleiben. Marcus Brandt/dpa

„Kann das Bauamt nicht eben einen Bauantrag ausarbeiten?“ Solche oder so ähnliche Anfragen von Bürgermeistern musste die Verwaltung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich bereits früher beantworten und ablehnen. Nun diskutierte auch der VG-Rat das Thema.

Sollte die Bauabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich Bauanträge für Ortsgemeinden ausarbeiten? Diese Frage wurde auf der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates kontrovers diskutiert. Schon die vorhergegangene Beratung im Bauausschuss hatte nur eine hauchdünne Mehrheit von fünf Ja- zu vier Nein-Stimmen ergeben, während sich die Bürgermeisterdienstversammlung mit großer Mehrheit gegen den Vorschlag ausgesprochen hatte.







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