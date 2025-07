Etwa 21 Millionen Euro investiert die Deutsche GigaNetz GmbH in den Ausbau des Glasfasernetzes in Diez. Die Bauarbeiten sind mitten im Gange und sorgen immer wieder für Irritationen, weshalb Kritik an der Umsetzung auch regelmäßig im Stadtrat fällt.

Im Diezer Stadtrat fallen hin und wieder auch mal deutlichere Worte. So kritisierte kürzlich ein Ratsmitglied, dass der Glasfaserausbau gerade einen Stadtteil nach dem anderen „verwüstet“. Anlass für die Bemerkung waren die vielen aufgerissenen Bürgersteige und Straßen im Stadtgebiet. Insbesondere die zahlreichen geteerten Querschläge über die Fahrbahnen sorgen für Kritik. So nahm vor ein paar Wochen Stefan Holl, der bis zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr selbst im Rat gesessen hatte, an der Einwohnerfragestunde teil. Dort reklamierte er unter anderem eine schlechte Pflasterung in der Brandenburger Straße im Wohngebiet Schläfer: „Es wurde ohne Sand gepflastert und auch nicht abgerüttelt“, lautete Holls Kritik.

„Etwaige Qualitätsmängel werden konsequent behoben.“

Das versichert die Pressestelle Deutschen GigaNetz GmbH mit Blick auf den laufenden Glasfaserausbau in Diez.

„Wir nehmen die geäußerte Kritik sehr ernst“, betont Ronja Wiedbrauk vom Presseteam der Deutschen GigaNetz GmbH auf Anfrage. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben etwa 21 Millionen Euro in den Diezer Glasfaserausbau. Nach mehreren Verzögerungen sollen die Arbeiten nun im Herbst 2026 fertiggestellt werden. Jetzt im August gibt es jedoch erst einmal einen „Staffelstabswechsel“. So wird die bisher mit dem Ausbau beauftragte Firma STEL im südlichen Stadtbereich noch Restarbeiten erledigen. Parallel dazu bereitet bereits die Deutsche GigaNetz Infra GmbH einen weiteren Bauabschnitt vor. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Deutschen GigaNetz und wird offenbar den Glasfaserausbau in Diez zu Ende führen.

Fachkräfte häufig aus dem Ausland

Der Ausbau beginnt in der Nähe des Glasfaserhauptverteilers an der Bahnhofstraße und soll ebenfalls im Laufe des Augusts starten. „So wird ein ordnungsgemäßer Abschluss und eine reibungslose Übergabe gewährleistet“, betont die Pressesprecherin. Angesprochen auf Beobachtungen, dass die Bautrupps zwar oft bemüht sind, aber kein Deutsch sprechen und auch fachliche Mängel aufweisen, räumt sie in den schriftlichen Antworten ein, dass die Generalunternehmer auf qualifizierte Fachkräfte „häufig auch aus dem Ausland“ setzen. Anders seien die nötigen personellen Kapazitäten wohl nicht zu beschaffen. Um die Abstimmung zu erleichtern, sei aber festgelegt, pro Kolonne mindestens eine deutschsprachige Kraft einzusetzen.

i Die Deutsche GigaNetz Infra GmbH wird den Glasfaserausbau in der Nähe des Hauptverteilerstandortes, in der Fachsprache Point of Presence (PoP) genannt, an der Bahnhofstraße beginnen. Johannes Koenig (Archiv)

„Etwaige Qualitätsmängel werden konsequent behoben“, lautet eine weitere Zusicherung. Die Verlegemethoden würden außerdem mit der Verwaltung eng abgestimmt und orientierten sich an den örtlichen Gegebenheiten. „Oberstes Ziel ist es, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Wiedbrauk. Straßen und Gehwege sollen nach Abschluss der Bauarbeiten in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Für jeden Bauabschnitt findet daher zusammen mit der Verwaltung und dem Generalunternehmer eine Endabnahme statt. Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen und sämtliche Mängel behoben wurden, folgt die finale Abnahme. „Ab diesem Zeitpunkt greift auch die Gewährleistungspflicht“, beschreibt Wiedbrauk die weitere Entwicklung.

Gewährleistungsanspruch statt Bürgschaft

Bis es so weit ist, werden entstandene Schäden von der Verbandsgemeinde (VG) Diez registriert. „Die Verwaltung setzt eine geringfügig beschäftigte Fachkraft ein“, bestätigt der Pressesprecher der VG, Oliver Schäffer. Diese hält Schäden und nicht fachgerechte Wiederherstellungen von Straßen und Gehwegen fest, stimmt die Instandsetzungsmaßnahmen mit der Deutschen GigaNetz ab und überprüft im Nachgang erneut das Ergebnis, so Schäffer. Auf der jüngsten Stadtratssitzung fragte Ratsmitglied Alexander Schwanke (FWG) erneut nach der Höhe der Bürgschaft, die das Unternehmen für den Glasfaserausbau hinterlegt hat und unter welchen Bedingungen diese in Anspruch genommen werden kann. Die Antwort liegt nun vor: „Im Rahmen des Glasfaserausbaus gibt es keine Bürgschaften“, schreibt die Verwaltung. Stattdessen greift der bereits erwähnte vierjährige Gewährleistungsanspruch. Laut Stadtbürgermeisterin Annette Wick wird das Unternehmen noch eine Bürgerinformation erstellen, um über den weiteren Glasfaserausbau zu informieren: „Aber es wird bis zum Ende des Ausbaus eine Herausforderung bleiben!“

Kundenservice nimmt Beschwerden entgegen

Laut eigenen Angaben setzt die Deutsche GigaNetz GmbH interne Bauüberwacher ein, die den Glasfaserausbau sorgfältig kontrollieren. „Trotz dieser Maßnahmen können Unannehmlichkeiten nicht immer ausgeschlossen werden“, so die Pressestelle. Bürger können daher täglich von 8 bis 20 Uhr den Kundenservice unter der Telefonnummer 040/593 6300 kontaktieren. Schriftliche Beschwerden könnten außerdem per E-Mail an kundenservice@deutsche-giganetz.de geschickt werden.