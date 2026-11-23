Falsche Adresse Verwechslung rund um Bestellung von Ersatzbetreuer Tobias Lui 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Das Amtsgericht in Lahnstein musste sich in der Vergangenheit viel Kritik wegen langer Verfahrensdauern gefallen lassen. Nun gab es wieder ein Ärgernis rund um eine Adressverwechslung. Tobias Lui

Behörden-Wirrwarr oder eher Grund zum Weinen? Auf jeden Fall ist die Leiterin eines sozialen Wohnprojektes in Singhofen genervt über Irrungen und Wirrungen rund um die Ernennung eines Ersatzbetreuers. Im Fokus stehen zwei Amtsgerichte.

Als dieser Tage die nächste Mitteilung vom Amtsgericht Lahnstein eintrudelte, war für Sigrid Hastrich „die Spitze der Ignoranz erreicht“, wie sie unserer Redaktion berichtet. Hastrich ist frustriert, schließlich wartet sie seit Monaten auf die Übernahme der Kosten für die Betreuung einer Jugendlichen, die seit Anfang des Jahres im Haus Pusteblume in Singhofen, einer Wohngruppe für junge Menschen mit Beeinträchtigung, betreut wird.







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