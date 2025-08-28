Illegales Autorennen mit schwerem Unfall: Ein 24-Jähriger musste sich nach einer rasanten Fahrt auf der Schliem vor Gericht verantworten. Aus einer Geldstrafe von 4000 Euro wurden nun 2300 Euro – doch der Führerschein ist für mindestens ein Jahr weg.

Ein 24-Jähriger war mit dem Audi A3 seines Vaters auf der B274 von Katzenelnbogen kommend unterwegs. Dabei lieferte er sich ein illegales KFZ-Rennen und kam bei Mudershausen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich, drei Mitinsassen wurden teilweise schwer verletzt. Hierfür war der Raser per Strafbefehl vom Amtsgericht Diez zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte der Delinquent Einspruch eingelegt, weshalb es nun zur Hauptverhandlung kam.

Zu Beginn stellte der Vorsitzende klar: „Es könnte eine Verurteilung wegen Körperverletzung in Betracht kommen“, weshalb die Verteidigung schnell erklärte, man beschränke den Einspruch auf die Höhe der Tagessätze, da das Einkommen des Verurteilten, nach dem sich die Tagessatzhöhe bemisst, niedriger sei als im Strafbefehl veranschlagt. Das Gericht stimmte zu. Das neue Urteil beträgt 100 Tagessätze à 23 Euro. Außerdem wird dem Mann die Fahrerlaubnis für mindestens zwölf Monate entzogen.