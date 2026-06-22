Eine Woche nach Verkündung des Urteils im Prozess, bei dem zwei Männer angeklagt waren, einen dritten mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt zu haben, legten sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Berufung ein.
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Nach dem Urteil im Prozess, bei dem zwei Männer angeklagt waren, einen dritten mit einem Teppichmesser verletzt zu haben, haben sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. „Wichtige Beweise wurden nicht erhoben“, erklärt der Anwalt des Verurteilten, Rechtsanwalt Hoffmann.