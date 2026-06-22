Diezer Teppichmesser-Prozess Verteidigung und Staatsanwaltschaft legen Berufung ein Till Kronsfoth 22.06.2026, 17:00 Uhr

i In seinem Urteilverhängte das Diezer Schöffengericht drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe gegen den Hauptangeklagten und sprach einen zweiten Angeklagten frei: Dieser habe seinem Freund lediglich Nothilfe geleistet. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Eine Woche nach Verkündung des Urteils im Prozess, bei dem zwei Männer angeklagt waren, einen dritten mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt zu haben, legten sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Nach dem Urteil im Prozess, bei dem zwei Männer angeklagt waren, einen dritten mit einem Teppichmesser verletzt zu haben, haben sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. „Wichtige Beweise wurden nicht erhoben“, erklärt der Anwalt des Verurteilten, Rechtsanwalt Hoffmann.







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