Verteidigung hat große Mühe, die Strafe zu mildern 

Er wollte hohe Schulden begleichen und brach deshalb siebenmal in Gebäude ein, um Geld und Wertgegenstände – darunter 172 Drohnen – zu stehlen. Dafür muss sich ein 29-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Ein Urteil steht noch aus.
Die Beweislast ist erdrückend: Sieben Einbruchsdiebstähle, Beute im mittleren sechsstelligen Bereich, enormer Sachschaden. Zwischen vergangenem Dezember und März plante und brach ein 29-Jähriger aus Rüsselsheim mit unbekannten Mittätern in mehrere Gebäude in der Region Mainz, Ludwigshafen, Bad Kreuznach und Diez ein, um sich so Geldeinnahmen zu verschaffen.