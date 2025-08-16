Sie geben sich in Sozialen Netzwerken als Minderjährige aus, um Pädophilen auf die Schliche zu kommen: Wie wichtig verdeckte Polizeiarbeit ist, zeigt ein Fall, der nun vor dem Amtsgericht in Lahnstein verhandelt wurde. Der Täter kommt aus Bad Ems.

Er nannte sich „Lara Girly“, gab sich als 16-Jährige aus – und versuchte auf der Social-Media-Plattform „Knuddels“ zwei Mal auf eine (vermeintlich) Zwölfjährige einzuwirken, damit diese ihm per Whatsapp Bilder ihrer Brüste zuschickt: Das Amtsgericht Lahnstein hat einen 50-jährigen Mann aus Bad Ems wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und des Besitzes von kinderpornografischem Material in 19 tateinheitlichen Fällen zu einer Haft von einem Jahr verurteilt. Weil der Täter bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist und nach Auffassung von Staatsanwaltschaft und Gericht glaubhaft Reue zeigte, wurde die Strafe für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

Bei „Knuddels“ den Kontakt zu kleinen Mädchen gesucht

„Kinder sind tabu. Wenn Sie das nicht verstehen, werden Sie im Gefängnis landen.“ Mit deutlichen und eindringlichen Worten erläutere Richter Ludger Griesar das Urteil des Schöffengerichtes. Der Fall spielte sich bereits im Jahr 2022 ab, also mitten in der Coronapandemie: Der Angeklagte, seit vielen Jahren in einem handwerklichen Beruf tätig, suchte bei „Knuddels“ den Kontakt zu einem Mädchen, welches sich als Zwölfjährige ausgab. Doch hinter dem Account steckte eine Polizeibeamtin auf der Suche nach Straftätern im Netz. Nachdem diese das Ansinnen von „Lara Girly“ nach Nacktfotos ablehnte, schlug der einen Videochat vor, bot sogar einen Geschenkgutschein als Gegenleistung. Als die vermeintlich Zwölfjährige erneut ablehnte, so Richter Griesars Schlussfolgerung, „haben sie gemerkt, dass sie nicht zum Ziel kommen und aufgegeben“.

Angeklagter: Flucht﻿ im Internet gesucht

Doch die Polizistin am anderen Ende des Chats hatte genug gehört: Morgens um 6 Uhr wurde die Bad Emser Wohnung des Mannes durchsucht, dabei ein Handy sichergestellt, auf dem sich drei Fotos und 16 Videodateien mit kinderpornografischem Material befanden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung verzichteten vor dem Amtsgericht auf eine Sichtung der Dateien mit eindeutigem Inhalt. „Mein Mandat räumt die Vorwürfe vollumfänglich ein“, erklärte Strafverteidiger Florian Schulz. Der berichtete von Brüchen im Lebenslauf seines Mandanten, der bis Ende 2021 eine stabile Beziehung gehabt habe. Diese sei dann zerbrochen, zudem die Mutter schwer erkrankt. Die Corona-Pandemie habe dann dazu geführt, dass der heute 50-Jährige viel Zeit zu Hause verbracht und die Flucht im Internet gesucht habe. „Ich bin völlig falsch abgebogen, was ich richtig, richtig bereue“, beteuerte der Mann. Er habe sich zuvor nie etwas zu Schulden kommen lassen („Nicht mal einen Strafzettel“), sei im Nachhinein froh, dass es zu der Hausdurchsuchung gekommen sei. „Ich wäre da allein nicht rausgekommen“, zeigte er sich überzeugt.

Hausdurchsuchung „der Tiefpunkt meines Lebens“

Den Chat, aber auch die Dateien auf seinem Handy bezeichnete er als „größten Fehler“ seines Lebens, „den ich gern rückgängig machen möchte“. Während der durch Corona bedingte Kurzarbeit sei ihm die Decke auf den Kopf gefallen, dann kam auch noch die schwere Erkrankung der Mutter hinzu. Die Taten könne er sich dennoch nicht erklären. „Ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe und wie ich überhaupt auf solche Gedanken gekommen bin.“ Mit der Hausdurchsuchung sei ihm dann aber schlagartig klar geworden, was er angerichtet habe. „Das war ein ganz großer Tiefpunkt in meinem Leben, der mich richtig wach gemacht hat.“

Richter betont den Wert verdeckter Polizeiarbeit

Trotz Geständnis zeigte sich Oberstaatsanwalt Benjamin Köhler, Vertreter der Staatsanwaltschaft Koblenz, davon überzeugt, dass es eine deutliche Strafe geben müsse, „denn letztlich weiß niemand, ob der Angeklagte nicht noch weitere Chatpartner hatte, bevor er an die Polizistin geriet“. Kinder würden solche Taten oft ihr ganzes Leben lang verfolgen, gerade wenn Nacktfotos in Spiel seien, so Köhler. Positiv zu bewerten sei das Geständnis des Angeklagten, genau wie die gezeigte Reue und eine positive Sozialprognose.

Nach kurzer Beratung mit den Schöffen verkündete Griesar das Urteil: Ein Jahr Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, außerdem muss der Angeklagte 3000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. „Ohne die Offenheit und das Geständnis wäre das Urteil heute deutlich härter ausgefallen“, erklärte Griesar deutlich. „Aber die Taten gingen Ihnen sichtbar unter die Haut.“ Griesar zeigte sich erfreut darüber, dass es diese verdeckte Polizeiarbeit gebe, „nur so kommt man an die Täter dran“. Werde der Angeklagte Bad Emser aber erneut straffällig, so die deutliche Warnung des Richters, „wandern sie ein“. Auch aus Eigenschutz rate er dem Angeklagten daher dringend, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Verteidigung wie Staatsanwaltschaft verzichteten auf Rechtsmittel, damit ist das Urteil rechtskräftig.

Im Juni gab es allein 90 solcher Verfahren

Auf Nachfrage unserer Zeitung bericht Köhler, dass es allein im Juni im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Koblenz 90 Verfahren wegen Jugend- und Kinderpornografie gegeben habe. „Die Zahlen sind seit Corona erheblich gestiegen, sicherlich auch weil es eine intensivere verdeckte Polizeiarbeit gibt.“ Wichtig sei es, Täter schnell zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen, betont der Vertreter der Staatsanwaltschaft weiter. Bei dem vorliegenden Fall hoffe er, dass sich der Verurteilte helfen lasse. „Er ist da irgendwie reingerutscht und wurde schnell erwischt. Ich glaube, das war sein Glück.“ Dennoch: Gewisse Tendenzen scheinen vorhanden zu sein, ich rate ihm, sich helfen zu lassen.“