Psychotherapie im Blick Versorgung mit Psychotherapeuten im Kreis angespannt 16.12.2024, 06:00 Uhr

i Menschen mit Depressionen brauchen im Rhein-Lahn-Kreis einen langen Atem. Marijan Murat/dpa

Im Rhein-Lahn-Kreis wie auch im ganzen Bundesgebiet gibt es zu wenig niedergelassene Psychotherapeuten. Linderung könnte eine Änderung der Bedarfsrichtlinie bringen.

In Deutschland fehlen mehr als 7.000 Kassensitze für Psychotherapeuten. In Rheinland-Pfalz kommen 32 Psychotherapeuten rechnerisch auf 100.000 Einwohner, wobei die Situation in Großstädten besser ist als auf dem Land und in wohlhabenderen Gemeinden besser als in strukturschwachen Regionen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen