Verschwindet der Engpass in Mittelfischbach?

Ein Glück, dass bisher noch nichts passiert ist, aber der Straßenengpass in Mittelfischbach ist weiterhin ein Grund zur Sorge. Denn Schulkinder und Fußgänger müssen dort ohne Bürgersteige auskommen. Nun sind Ortsgemeinde und LBM dabei, das zu ändern.
Den Engpass an der Rheinstraße (B274) in der Ortsmitte von Mittelfischbach muss man mal gesehen haben – insbesondere, wenn von beide Fahrtrichtungen Lkw im Anmarsch sind. Denn die B274 verbindet den Einrich mit dem Blauen Ländchen, entsprechend viel Verkehr ist dort unterwegs.