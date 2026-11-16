Zauberhafte Adventszeit
Verraten Sie uns Ihre Weihnachtsgeheimnisse
Backen, basteln, Besinnlichkeit: Der Advent ist immer eine ganz besondere Zeit im Jahr. Was versüßt Ihnen diese Zeit? Teilen Sie
Backen, basteln, Besinnlichkeit: Der Advent ist immer eine ganz besondere Zeit im Jahr. Was versüßt Ihnen diese Zeit? Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte, Bastelideen oder Rituale mit uns und der RLZ-Familie.
Andrew Matthews/dpa. picture alliance/dpa/PA Wire

Die Weihnachtszeit kommt schneller, als man denkt. Doch statt Festtagsstress soll diesmal die Vorfreude im Mittelpunkt stehen: Gesucht werden Ihre schönsten Rezepte, kreativsten Bastelideen und besten Weihnachtstipps für die RLZ-Familie.

Lesezeit 1 Minute
Schon seit Wochen stöhnen wir beim Anblick von Lebkuchen, Printen und Co. in den Regalen. Doch ehe man es sich versieht, sind wir mittendrin in der Weihnachtszeit. Die Tage werden kürzer, und ganz plötzlich und unverhofft steht der Heiligabend vor der Tür.
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