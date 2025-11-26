Verpackungssteuer ist in Limburg vom Tisch

Die Verpackungssteuer in Limburg wurde als Mittel gesehen, dem herumfliegenden Müll Herr zu werden. Doch die Mehrheit der Stadtverordneten war dagegen. Was war ihre Argumentation?
Lesezeit 3 Minuten
Die Grünen sind mit ihrem Vorstoß gescheitert, eine Verpackungssteuer in Limburg einzuführen. CDU, SPD und FDP lehnten das in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten ab, weil dies aus ihrer Sicht zu viel Bürokratie schafft, kleinen und mittelständischen Betrieben schadet und vom Verbraucher abgelehnt wird.