Herumfliegender Müll Verpackungssteuer ist in Limburg vom Tisch Stefan Dickmann 26.11.2025, 14:00 Uhr

i Ein typisches Bild im ICE-Gebiet Limburg: Direkt neben einem Mülleimer liegt verstreut Fast-Food-Müll. Auch das darf die Stadtreinigung wegräumen. Stefan Dickmann

Die Verpackungssteuer in Limburg wurde als Mittel gesehen, dem herumfliegenden Müll Herr zu werden. Doch die Mehrheit der Stadtverordneten war dagegen. Was war ihre Argumentation?

Die Grünen sind mit ihrem Vorstoß gescheitert, eine Verpackungssteuer in Limburg einzuführen. CDU, SPD und FDP lehnten das in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten ab, weil dies aus ihrer Sicht zu viel Bürokratie schafft, kleinen und mittelständischen Betrieben schadet und vom Verbraucher abgelehnt wird.







