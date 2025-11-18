Kunst in Zollhaus Vernissage im Kreml: Ein kleines „Abenteuer“ inklusive Christopher Kahl 18.11.2025, 13:58 Uhr

i Der Diezer Künstler Gregor Kett im Austausch mit den Gästen der Vernissage "Abenteuer" in Zollhaus zu seinen Kunstwerken. Christopher Kahl

Wenn man an einem Kunstkurs teilnimmt und zehn Jahre später selbst ausstellt, hat man viel richtig gemacht. So etwa Manuel Mohr, Albert Ott und Gregor Kett. Sie eröffneten nun ihre Ausstellung im Kreml Kulturhaus – ein richtiges „Abenteuer“.

Mit warmem Licht, lebendigen Farben und in toller Atmosphäre wurde am vergangenen Samstagabend im Kreml Kulturhaus in Zollhaus die Ausstellung „Abenteuer“ eröffnet. Die drei heimischen Künstler Manuel Mohr, Albert Ott und Gregor Kett präsentierten ihre Werke – entstanden aus über zehn Jahren künstlerischer Entwicklung, die ihren Ursprung im Kunstkurs unter dem Motto „Ich suche nicht, ich finde“ von Margit Dries im Kreml Kulturhaus hatte.







