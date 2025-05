Die Ausstellung„Forever Young?!“ der Künstlerinnen Andrea Grunwald und Andrea Weiß ist bis Ende Juni im Kreml Kulturhaus in Zollhaus zu sehen.

Mit einer tollen Vernissage wurde am Samstagabend der Kultursommer 2025 im Kreml Kulturhaus eingeläutet. In stimmungsvoller Atmosphäre des Kultursaals versammelten sich zahlreiche Kunstinteressierte zur Eröffnung. Die Kulturbeauftragte im Kreml, Annette Dürbeck, begrüßte zu Beginn der Ausstellung mit dem Titel „Forever Young?!“ die Künstlerinnen Andrea Weiss und Andrea Grunwald aus Diez.

Mit ihren kraftvollen Kreide-, Acryl- und Ölgemälden bringen Weiss und Grunwald diverse Themen auf die Leinwand. Mal poetisch, mal provokant – Andrea Weiß, die Illustration studiert hat und Monet als ihr Vorbild bezeichnet, nähert sich dem Thema „Ewige Jugend“ über das Meer als möglichen Ursprung des Lebens. Eines ihrer Werke zeigt die Mittelmeerqualle „Turritopsis dohrnii“, die als biologisch unsterblich gilt.

Jugend als innere Haltung

Andrea Grundwald malt seit ihrer Kindheit und wurde von ihrer Mutter inspiriert. Ihre Bilder entstehen ungeplant, sind „mehr ein Prozess“, wie die Künstlerin selbst erklärt, die vorwiegend mit der (Pastell-)Kreidetechnik arbeitet. Beiden Künstlerinnen, die sich über gemeinsame Bekannte kennengelernt haben und ein gemeinsames Atelier betreiben, gelingt es, den Betrachter nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Schmunzeln zu bringen. Ihre Kunstwerke waren auch schon auf Ausstellungen im Haus Eberhardt in Diez, in nordrhein-westfälischen Münster oder auch bei den offenen Gärten in Diez zu sehen.

Der Titel der Ausstellung„Forever Young?!“ in Zollhaus ist bewusst als Frage formuliert – ein Hinweis darauf, dass Jugend weniger ein biologisches Alter als vielmehr eine innere Haltung sein kann. Die Ausstellung fordert dazu auf, sich selbst zu hinterfragen. „Mental können wir für immer jung bleiben, wir müssen es nur versuchen“, erklären die Damen unisono. Die Ausstellung ist ab sofort bis Ende Juni im Kreml Kulturhaus in Zollhaus zu sehen.