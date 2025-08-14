Seit einigen Wochen ist der Brunnen auf dem Diezer Marktplatz aufgrund massiver Verunreinigungen und daraus erwachsenen Folgeschäden außer Betrieb. Die an Pumpe und Leitungen entstandenen Schäden müssen aufwendig und kostenintensiv behoben werden. Aufgrund des komplizierten Schadens an mehreren Stellen ist noch nicht absehbar, wann das Problem behoben sein und wie viel dies die Stadt kosten wird. Doch die Verunreinigung der Stadt durch illegale Müllentsorgung ist weitaus umfangreicher, wie Stadtbürgermeisterin Annette Wick und Bauhofleiter Tobias Hüge im Gespräch mit unserer Zeitung erläutern.

Kondome, Eislöffel und andere Gegenstände im Brunnen auf dem Marktplatz

Plastikbecher, Spielzeug, ein gefüllter Hundekotbeutel, ein gebrauchtes Kondom, Eislöffel, Zigarettenstummel und – was der Pumpe des Wasserspiels auf dem Marktplatz besonders zu schaffen machte – größere Mengen an Styropor hatten Menschen mutwillig und mit größerem Aufwand gezielt in das Ablaufrohr des Brunnens gestopft. Doch das derzeit wahrscheinlich prominenteste Beispiel für Umweltverschmutzung in Diez steht nur symptomatisch für eine Entwicklung, an deren Ende für die Allgemeinheit immer höhere Kosten aufgrund des rücksichtslosen Verhaltens einiger weniger entstehen.

i Wenn der Mülleimer voll ist, entsorgen Menschen ihren Unrat gelegentlich einfach daneben, wie auf diesem Bild einen Bierkarton auf den Diezer Lahnwiesen. Katharina Kronsfoth

Dass Bürgermeisterin Annette Wick (SPD) davon ehrlich betroffen ist, merkt man ihr im Gespräch deutlich an: „Wenn ich in meiner Freizeit auf dem Treidelpfad an der Lahn entlang spazieren gehe, nehme ich mir mittlerweile immer eine Tüte mit, um die Einweg-Fastfood-Verpackungen aufzusammeln, die dort herumliegen. Ich kann den Anblick einfach nicht mehr ertragen“, sagt das Stadtoberhaupt. Seit Covid-19 habe die Verunreinigung der Stadt durch Verpackungsmaterial von Take-away-Essen merklich zugenommen, beklagt sie. „Jeder redet über Mikroplastik im Meer. Aber wie kommt es denn dorthin? Unter anderem auch deshalb, weil Menschen in Diez ihren Müll neben den bereits überquellenden Mülleimer werfen. Der Müll wird dann in die Lahn geweht, von dort aus gelangt er in den Rhein und weiter ins Meer.“

Zudem beobachtet Wick ein abnehmendes Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen: „Ich habe schon Schläge angedroht bekommen, wenn ich zu Leuten, die ihren Müll auf den Weg geworfen haben, gesagt habe: ,Entschuldigung, Sie haben da etwas verloren’.“ Doch Verpackungsmaterial sei nicht die einzige Ursache der zunehmenden Verschmutzung. Auch gefüllte Hundekotbeutel wie jener im Wasserspiel auf dem Marktplatz würden die Grünanlagen zunehmend verunreinigen und Plätze rund um Altglascontainer würden zum Abstellen von Sperrmüll missbraucht.

„90 Prozent der Diezer entsorgen ihren Müll vorschriftsmäßig.“

Stadtbürgermeisterin Annette Wick

Wichtig ist ihr jedoch, zu betonen: „90 Prozent der Diezer entsorgen ihren Müll vorschriftsmäßig in Müllbehältern oder nehmen ihn mit nach Hause. Zudem haben wir in Diez tolle Initiativen wie den Nabu, den Verein Blühende Lebensräume oder den Lions Club, die sich für die Sauberkeit in der Stadt einsetzen.“ Die restlichen zehn Prozent seien jedoch diejenigen, die dafür sorgten, dass es für die Mehrheit, die sich vorbildlich verhalte, teurer werde. Denn wenn das Müllproblem anders nicht in den Griff zu kriegen sei, müssten mehr Menschen eingestellt werden, die die sachgemäße Entsorgung von Müll in der Öffentlichkeit kontrollierten und diese würden von Steuergeldern bezahlt.

Aus diesem Grund hält Bauhofleiter Tobias Hüge auch nichts von einer Erhöhung der Hundesteuer, um der Zunahme an achtlos in der Natur entsorgten Hundekotbeuteln zu begegnen. Nicht nur, weil er dagegen sei, die anständige Mehrheit für die Vergehen einer Minderheit zu bestrafen: „Wenn jene Hundehalter, die ihre Kotbeutel in der Natur entsorgen, eine höhere Hundesteuer entrichten müssen, wird das dazu führen, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Hunde erst recht ins Gebüsch schmeißen, weil sie sich denken: ’Dafür zahle ich doch jetzt mehr Hundesteuer’“, ist Hüge überzeugt. Dass die Grünanlagen der Grafenstadt mit den Beuteln verunreinigt werden, ärgert ihn umso mehr, als die Stadt inzwischen über rund 40 Hundekotbeutelspender verfügt: „Wir haben einen jährlichen Verbrauch von inzwischen 240.000 Beuteln.“ All dies koste Geld und stelle für die Stadt auch ein gewisses Dilemma dar. Denn je mehr Mülleimer und Hundekotbeutelspender die Stadt aufstelle, desto mehr Müll lande daneben.

Sauberhaltung nur ein Aufgabengebiet von vielen

Auch die Einführung einer Verpackungssteuer, wie sie Tübingen erhebt, könne laut Annette Wick vermieden werden. Sie richtet stattdessen einen dringenden Appell an ihre Mitbürger: „Die Stadt Diez sind wir alle. Wir alle können unsere Stadt sauber halten, indem wir unseren Müll in einen der vielen Mülleimer werfen oder mit nach Hause nehmen. Wir alle können einen Mitbürger, der seinen Abfall auf den Boden wirft, ansprechen und sagen: ,Entschuldigung, Sie haben da gerade etwas verloren’.“

Wie groß das Müllproblem in Diez aus Sicht der Stadtverwaltung ist, lässt sich daran bemessen, dass die Grafenstadt sich den „Luxus“ von eineinhalb Mitarbeiterstellen leistet, die hauptsächlich damit beschäftigt sind, die Einhaltung der sachgerechten Müllentsorgung in der Innenstadt sowie im Landschaftspark „Auf dem Wirt“ zu überprüfen. Dies gebe es ansonsten nur in ungleich größeren Städten wie Limburg, versichert Bauhofleiter Hüge. Zudem sei die Sauberhaltung der Stadt nur ein Aufgabengebiet von vielen eines Bauhofes, die jedoch immer mehr Ressourcen beanspruche.

Personal des Ordnungsamtes bereits aufgestockt

Wären stärkere Kontrollen durch das Ordnungsamt eine Möglichkeit, der zunehmenden Verschmutzung Herr zu werden? Das Ordnungsamt untersteht der Verbandsgemeinde. Dort hat man das Problem erkannt und bereits vor einem halben Jahr eine zusätzliche Stelle geschaffen. „Derzeit sind drei Mitarbeitende, jedoch keine drei Vollzeit-Stellen, im Bereich des kommunalen Vollzugs tätig, um den gestiegenen Anforderungen besser begegnen zu können“, erklärt Pressesprecher Oliver Schäffer auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Aufgabengebiet des Kommunalen Vollzugs sei jedoch umfangreich. Patrouillengänge fänden regelmäßig statt. Es sei jedoch schwierig, Verstöße auf frischer Tat zu ahnden, da die kommunalen Vollzugskräfte in der Regel uniformiert in Erscheinung träten. Auch darauf habe man reagiert, sodass nun auch Patrouillengänge in zivil durchgeführt würden. „Finanzielle Spielräume für eine nochmalige Aufstockung des Vollzugsdienstes sind derzeit und mit Blick auf die unlängst stattgefundene Aufstockung eher nicht gegeben. Umso mehr sind wir auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger angewiesen“, so Schäffer.