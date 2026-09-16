Zu viele Ratten, verfallene Fassaden, vollgemüllte Keller: Anwohner in der Nordstadt kritisieren die Stadt Limburg wegen des Zustands der Sozialwohnungen. Die Stadt sagte einen Ortstermin mit den Anwohnern kurzfristig ab.
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Der Zustand vieler Sozialwohnungen in der Limburger Nordstadt, zwischen den Straßen „Im Finken“ und „Amselweg“, ist offenbar besorgniserregend. Dort befinden sich 59 städtische Wohnungen. Der fünfköpfige Bewohnerrat protestiert lautstark. „Seit Jahren wird in unserer Siedlung in Limburg-Nord nichts mehr getan“, wird in einer Presseerklärung betont.