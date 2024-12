Sachschaden in Altendiez Verkehrsunfall nach Unterzuckerung beschäftigt Gericht Thorsten Kunz 01.12.2024, 15:00 Uhr

i Der Sturz des Unfallautos auf den tiefer liegenden Hof wurde durch einen Zaun aufgefangen. Die alarmierte Feuerwehr klemmte die Batterie ab. Freiwillige Feuerwehr Stadt Diez

Ein 43-jähriger Autofahrer hatte im März einen Krampfanfall wegen Diabetes und verursachte am Ortseingang Altendiez einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro. Nun musste er sich wegen möglicher Fahrlässigkeit vor Gericht verantworten.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hatte sich am 12. März dieses Jahres in Altendiez ereignet: Am Ortseingang auf der Emser Straße kam auf Höhe eines Gebrauchtwagenhandels ein aus Diez kommender Pkw nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr den Bürgersteig und landete im Zaun des einige Meter tiefer liegenden Gewerbebetriebs.

