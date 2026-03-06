Die Kritiker der Ringlösung in Oberlahnstein freuten sich zuletzt: Nach einem Gerichtsvergleich kommt die „Beteiligung an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung des Rates. Das Ende der Ringlösung? Mitnichten.
Die Frage, ob Lahnsteins Oberbürgermeister die Gremien am Verkehrskonzept für Oberlahnstein beteiligen muss, beschäftigte jüngst das Koblenzer Verwaltungsgericht. Am Ende stand ein Vergleich: Die Stadtverwaltung wird den Tagesordnungspunkt „Beteiligung des Stadtrats an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung des Rates setzen.