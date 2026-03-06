Ringlösung in Lahnstein Verkehrsstreit: Es droht eine lange Hängepartie Tobias Lui 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Wie soll der Verkehr über Lahnsteins Straßen (hier: die Burgstraße) künftig rollen? Die Verwaltung setzt auf die bestehende Ringlösung. Tobias Lui

Die Kritiker der Ringlösung in Oberlahnstein freuten sich zuletzt: Nach einem Gerichtsvergleich kommt die „Beteiligung an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung des Rates. Das Ende der Ringlösung? Mitnichten.

Die Frage, ob Lahnsteins Oberbürgermeister die Gremien am Verkehrskonzept für Oberlahnstein beteiligen muss, beschäftigte jüngst das Koblenzer Verwaltungsgericht. Am Ende stand ein Vergleich: Die Stadtverwaltung wird den Tagesordnungspunkt „Beteiligung des Stadtrats an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen“ auf die Tagesordnung des Rates setzen.







