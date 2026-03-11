Vorschläge für Lahnstein Verkehr: ULL will an einigen Stellen nachjustieren Tobias Lui 11.03.2026, 15:00 Uhr

i Eine nicht unerhebliche Gefahrenstelle der aktuellen Verkehrsführung für Radfahrer sind die senkrecht zum Straßenverlauf liegenden Parkplätze in der Westallee. Die ULL schlägt nun vor, diese zu drehen. Tobias Lui

Konkrete Vorschläge, wie man den Verkehrsfluss innerhalb Oberlahnsteins verbessern kann, hat die Unabhängige Liste Lahnstein. Sie hat außerdem eine Gefahrenstelle für Radfahrer ausgemacht.

. Die Verkehrsführung im Stadtteil Oberlahnstein wird seit über einem Jahr von der Ringlösung geprägt. Der Durchgangsverkehr in der Innenstadt hat seither abgenommen, da viele nun die B42 nutzen. Doch vor allem Anwohner betroffener Straßen wie Ostallee oder Sebastianusstraße kämpfen für die erneute Drehung der Adolfstraße und das Ende der Ringlösung (wir berichteten).







