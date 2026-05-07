Ringlösung Lahnstein
Verkehr: Stadtrat verweist Diskussionen in Ausschuss
Die Diskussion rund um die Ringlösung in Oberlahnstein dürfte auch in den kommenden Monaten anhalten.
Die Diskussion rund um die Ringlösung in Oberlahnstein dürfte auch in den kommenden Monaten anhalten.
Tobias Lui

Sie zieht sich wie ein Kaugummi durch die letzten zwei Jahre: Die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Ringlösung in Lahnstein. Und es geht weiter: Der Stadtrat hat das Thema in den Ausschuss verwiesen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer dachte, die Frage, ob die aktuelle Verkehrsführung im Oberlahnstein beibehalten wird, würde in der Mai-Sitzung des Stadtrats entschieden, lag falsch: Der Stadtrat hat den Antrag von SPD und Grünen zur „Beteiligung des Lahnsteiner Stadtrats an maßgeblichen verkehrsrechtlichen Entscheidungen“ einstimmig in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

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Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

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