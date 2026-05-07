Ringlösung Lahnstein Verkehr: Stadtrat verweist Diskussionen in Ausschuss Tobias Lui 07.05.2026, 09:06 Uhr

i Die Diskussion rund um die Ringlösung in Oberlahnstein dürfte auch in den kommenden Monaten anhalten. Tobias Lui

Sie zieht sich wie ein Kaugummi durch die letzten zwei Jahre: Die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Ringlösung in Lahnstein. Und es geht weiter: Der Stadtrat hat das Thema in den Ausschuss verwiesen.

Wer dachte, die Frage, ob die aktuelle Verkehrsführung im Oberlahnstein beibehalten wird, würde in der Mai-Sitzung des Stadtrats entschieden, lag falsch: Der Stadtrat hat den Antrag von SPD und Grünen zur „Beteiligung des Lahnsteiner Stadtrats an maßgeblichen verkehrsrechtlichen Entscheidungen“ einstimmig in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.







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