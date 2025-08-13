Die einen finden es gut, die anderen schlecht: Die Verkehrsführung in Oberlahnstein ist ein umstrittenes Thema. SPD und Grüne wollen von Lahnsteins Oberbürgermeister bei der Suche nach Lösungen stärker eingebunden werden.

Kurz vor Ende der Sommerferien nimmt die Diskussion über die Verkehrsführung in Oberlahnstein wieder an Fahrt auf: Grund ist ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen, die eine Einbindung von städtischen Gremien und Bevölkerung bei der Frage fordern, wie der Verkehr durch die Stadt geleitet wird. Beide Fraktionen schließen sich weitgehend den Forderungen der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ an.

Auch andere Fraktionen wurden gefragt, ob sie mitmachen

Die Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister (OB) Lennart Siefert ist überzeugt: Mit der „Ringlösung“ und der Konzentration des Durchgangsverkehrs auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße tritt eine Verkehrsberuhigung im restlichen Stadtteil ein und sorgt im Hinblick auf die Bundesgartenschau 2029 für eine höhere Aufenthaltsqualität. Doch insbesondere viele Anwohner von Ost- und Nordallee sowie Sebastianusstraße stören sich an der Ringlösung, sehen diese Straßen über Gebühr belastet. Zu Jahresbeginn hat eine Bürgerinitiative zahlreiche Unterschriften gegen diese Ringlösung gesammelt, man fordert die Umkehrung der Adolfstraße, eine Einbindung des Rates und eine Bürgerbefragung. Der OB lehnt alles drei ab und beharrt auf seiner Rechtsauffassung, dass laufender Verkehr Sache der Verwaltung sei und die Gremien lediglich bei Themen wie der Ausweisung von Tempo 30 Zonen zu beteiligen sind. Dieser Sichtweise widersprechen nun SPD und Grüne. Nach Informationen unserer Zeitung wurden auch die anderen Ratsfraktionen gefragt, ob sie sich dem Antrag anschließen möchten. Doch diese lehnten ab. In allen Fraktionen gibt es Befürworter und Gegner der aktuellen Verkehrsführung.

Fuß fordert eine transparente Abwägung

So hat sich SPD-Verkehrsexperte Herbert Fuß in der Vergangenheit für die aktuelle Ringlösung ausgesprochen, auch er wird in dem Antrag nun zitiert. Dabei betont Fuß, dass die derzeitige Verkehrsführung nicht grundsätzlich verworfen werden müsse, aber demokratisch legitimiert sein müsse. Der Stadtrat könne ihr zustimmen, Veränderungen beraten oder auch die Rückkehr zur vorherigen Verkehrsführung beschließen. Es gehe um eine offene, transparente Abwägung von Vor- und Nachteilen, die breit diskutiert werden müsse, so Fuß.

SPD und Grüne sehen direkte Auswirkungen auf Emissionen, Verkehrsverlagerungen und städtebauliche Struktur

Unter dem aktuellen Antrag finden sich die Unterschriften von SPD-Chef Jochen Sachsenhauser und der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Jutta Niel. Beide kritisieren das Zustandekommen der aktuellen Verkehrsführung und fordern „eine stärkere politische sowie bürgerschaftliche Beteiligung“. Bei der Ratssitzung Ende September solle die Verwaltung „maßgebliche Verkehrsmaßnahmen zur Beratung und Beschlussfassung“ vorlegen. Niel wie Sachsenhauser sehen in der dauerhaften Beibehaltung der umgedrehten Fahrtrichtung in der Adolfstraße eine weitreichende Veränderung, die nicht allein durch die Stadtverwaltung angeordnet werden dürfe. Genau wie die Bürgerinitiative beruft man sich auf Paragraf 45 Absatz 1b Nummer 5 der Straßenverkehrsordnung. Dort heißt es, dass die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken, verbieten oder umleiten können. „Maßnahmen zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen bedürfen aber dem Einvernehmen mit der Gemeinde“, zitieren die Antragsteller. „Diese Einvernehmenspflicht sehen wir in Lahnstein als gegeben an, da die veränderte Verkehrsführung direkte Auswirkungen auf Emissionen, Verkehrsverlagerungen und die städtebauliche Struktur hat.“

Kritik: Einfach eine Dauerlösung draus gemacht

Die Maßnahme sei nach einer Probephase von der Verwaltung ohne Beteiligung der Gremien zur künftigen Dauerlösung erklärt worden, kritisieren Sachsenhauser und Niel. „Es gibt Auswirkungen auf die Verkehrsverteilung in Oberlahnstein, die Erreichbarkeit der Innenstadt, den öffentlichen Nahverkehr und die Nutzung des öffentlichen Raums.“ Aus ihrer Sicht handele es sich deshalb nicht um eine rein verwaltungstechnische Entscheidung, sondern um eine „verkehrs- und stadtentwicklungspolitische Weichenstellung“, weshalb die Verwaltung verpflichtet sei, den Stadtrat an der Entscheidung zu beteiligen, so die Argumentation.

Ziele des Mobilitätsentwicklungskonzeptes gefährdet?

Die Verwaltung könne sich auch nicht auf die rein technische Umsetzung einer Maßnahme berufen, „wenn deren Auswirkungen so tief in das Leben der Menschen in der Stadt eingreifen“. Wie schon die BI verweisen SPD und Grüne auf das 2022 vom Stadtrat beschlossene Mobilitätsentwicklungskonzept, welches ausdrücklich auf kürzere Wege, bessere Erreichbarkeit des ÖPNV, Emissionsreduktion und die Stärkung nachhaltiger Mobilitätsformen abziele. „Dies sehen wir in der aktuellen Verkehrsführung nicht durchgängig umgesetzt.“

Forderungen: Runder Tisch und Bürgerbeteiligung

Sachsenhauser und Niel betonen, es gehe ihnen um eine offene, transparente Abwägung von Vor- und Nachteilen, die breit diskutiert werden müsse. „Weitere Optionen müssten ebenfalls ernsthaft geprüft werden, etwa eine abschnittsweise Gegenläufigkeit in der Ostallee oder eine durchgehende, beidseitige Befahrbarkeit der Wilhelmstraße.“ Auch die vorrangige Nutzung der Mittelstraße für den Radverkehr sei von mehreren Seiten vorgeschlagen worden, „dieser Vorschlag wäre insbesondere bei einer erneuten Drehung der Adolfstraße sinnvoll“, glauben beide. Last but not least schlagen sie genau wie die BI einen Runden Tisch vor, an dem neben Verwaltung und Politik auch unabhängige Verkehrsexperten sowie Vertreter der Bürgerschaft teilnehmen sollen. Eine Bürgerbefragung sei ebenfalls denkbar, auch wenn diese rechtlich nicht bindend sei.