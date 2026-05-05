Thema auf der Tagesordnung
Verkehr: Showdown im Lahnsteiner Stadtrat?
Wie soll der Verkehr über Lahnsteins Straßen (hier: die Burgstraße) künftig rollen? Die Verwaltung setzt auf die bestehende Ring
Wie soll der Verkehr über Lahnsteins Straßen (hier: die Burgstraße) künftig rollen? Die Verwaltung setzt auf die bestehende Ringlösung.
Tobias Lui

Sie zieht sich wie ein Kaugummi durch die letzten zwei Jahre: Die Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Ringlösung in Lahnstein. Am Mittwoch könnte der Stadtrat einen Schlusspunkt setzen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer die Verkehrsführung in Oberlahnstein schlecht findet (wie zum Beispiel die Mitglieder der entsprechenden Bürgerinitiative), blickt mit besonderer Spannung auf die nächste Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch, 6. Mai, 17 Uhr, in der Stadthalle: Denn unter den ersten drei Tagesordnungspunkten sind gleich zwei zu finden, die sich um den Verkehr drehen: Zunächst ein Antrag von SPD und Grünen zur Beteiligung des Stadtrats „an maßgeblichen ...

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Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

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