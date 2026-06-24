Sitzung in Stadthalle Verkehr: Setzt Stadtrat vorläufigen Schlusspunkt? Tobias Lui 24.06.2026, 16:30 Uhr

i Ein Problem der aktuellen Verkehrsführung sind die Straßen rund um das Schulzentrum in Oberlahnstein. Vor allem Busse sorgen für viel Verdruss. Tobias Lui

In der letzten Ratssitzung in Lahnstein vor der Sommerpause könnten noch einmal die Emotionen hochkochen, vor allem bei Anliegern der Ringlösung. Denn wieder einmal geht es um die Verkehrsführung.

Ringlösung Oberlahnstein, die Letzte? Am Donnerstag, 25. Juni, trifft sich der Lahnsteiner Stadtrat um 17 Uhr zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dabei geht es auch noch einmal um die Ringlösung in Oberlahnstein. Es liegt eine eindeutige Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschuss der Stadt vor, die Fahrtrichtung der Adolfstraße mindestens bis zur Buga 2029 so zu belassen, wie sie seit der Brückensperrung läuft.







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