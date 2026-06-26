Ein Formfehler von SPD und Grünen hat eine erneute Diskussion über die Ringlösung im Lahnsteiner Stadtrat verhindert. Am Ergebnis hätte aber auch diese nichts mehr geändert.
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Endgültiger Schlusspunkt unter die lange andauernde Diskussion rund um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Der Lahnsteiner Stadtrat hat mit deutlicher Mehrheit (18 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 3 Enthaltungen) beschlossen, die aktuelle Fahrtrichtung der Adolfstraße und damit die Ringlösung zumindest bis 2029 beizubehalten.