Stadtrat entscheidet
Verkehr Oberlahnstein: Die Ringlösung bleibt
Wie soll der Verkehr über Lahnsteins Straßen (hier: die Burgstraße) künftig rollen? Im Stadtrat ging es am Mittwoch auch um die
Wie soll der Verkehr über Lahnsteins Straßen (hier: die Burgstraße) künftig rollen? Im Stadtrat ging es am Mittwoch auch um die Ringlösung.
Tobias Lui

Ein Formfehler von SPD und Grünen hat eine erneute Diskussion über die Ringlösung im Lahnsteiner Stadtrat verhindert. Am Ergebnis hätte aber auch diese nichts mehr geändert. 

Lesezeit 2 Minuten
Endgültiger Schlusspunkt unter die lange andauernde Diskussion rund um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Der Lahnsteiner Stadtrat hat mit deutlicher Mehrheit (18 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 3 Enthaltungen) beschlossen, die aktuelle Fahrtrichtung der Adolfstraße und damit die Ringlösung zumindest bis 2029 beizubehalten.

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