SPD und Grünen klagen Verkehr Lahnstein: Bis Urteil dürften Monate vergehen 20.10.2025, 06:00 Uhr

i Ein Kernpunkt der aktuellen Ringlösung ist die Drehung der Adolfstraße. Die Gegner wollen diese rückgängig machen, SPD und Grüne zumindest mit entscheiden. Tobias Lui

Das Koblenzer Verwaltungsgericht muss darüber entscheiden, ob die Stadtverwaltung allein über die Verkehrsführung in Lahnstein entscheiden darf. Zwei Fraktionen aus dem Stadtrat hatten geklagt. Bis zu einem Urteil könnte es dauern.

Zwei Rechtsauffassungen prallen aufeinander: Darf die Stadtverwaltung allein über die Straßenführung in Lahnstein entscheiden oder muss sie die Gremien (Ausschüsse und Stadtrat) einbinden? Über diese Frage muss das Koblenzer Verwaltungsgericht entscheiden, SPD und Grüne haben geklagt (wir berichteten).







