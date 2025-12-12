Verkehr in Lahnstein: Offener Brief an den Stadtchef

Die einen finden’s gut, die anderen nicht: Die Ringlösung in Oberlahnstein polarisiert die Lahnsteiner. An der Spitze der Kritiker steht eine Bürgerinitiative, die sich kurz vor Weihnachten mit einem offenen Brief an den Oberbürgermeister wendet.
Lesezeit 2 Minuten
„Fehlerhaft“, „unzureichend“, eine „nachträglich konstruierte Argumentation“: Jüngst übte die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ in Lahnstein harsche Kritik an der Einschätzung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez zur Verkehrsführung in Lahnstein (wir berichteten).