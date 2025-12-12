BI meldet sich zu Wort Verkehr in Lahnstein: Offener Brief an den Stadtchef Tobias Lui 12.12.2025, 06:00 Uhr

Die einen finden’s gut, die anderen nicht: Die Ringlösung in Oberlahnstein polarisiert die Lahnsteiner. An der Spitze der Kritiker steht eine Bürgerinitiative, die sich kurz vor Weihnachten mit einem offenen Brief an den Oberbürgermeister wendet.

„Fehlerhaft“, „unzureichend“, eine „nachträglich konstruierte Argumentation“: Jüngst übte die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ in Lahnstein harsche Kritik an der Einschätzung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez zur Verkehrsführung in Lahnstein (wir berichteten).







