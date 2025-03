Die neue Ringlösung oder zurück zu der Verkehrsführung, wie sie vor der Sperrung der Hochbrücke in Lahnstein galt? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. Kurz vor der Einwohnerversammlung am Mittwoch melden sich Einzelhändler zu Wort.

i Die Ecke Burgstra8e/Ostallee ist ein wichtiges Drehkreuz der aktuellen Verlehrsführung in Oberlahnstein. Die BI kritisiert die aktuelle Ringlösung. Tobias Lui

Am Mittwoch ist Showdown in der Stadthalle Lahnstein: Bei der Einwohnerversammlung will Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert das Konzept der künftigen Verkehrsführung in Lahnstein vorstellen, dessen Kern die aktuell geltende Ringlösung ist. Wenige Tage vor der Versammlung in der Stadthalle, wo ab 19 Uhr mehrere Hundert Teilnehmer erwartet werden, meldet sich erneut die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ zu Wort. In einer Pressemittelung berichtet die BI von einem Schreiben von 57 Lahnsteiner Geschäftsleuten, die eine Rückkehr zur „bewährten Verkehrsführung“ fordern, wie es formuliert ist.

Gewerbetreibende sehen Existenz bedroht

In dem Schreiben der Händler, dass die BI an ihre Mail angefügt hat, weisen die Gewerbetreibenden auf Probleme durch die Beibehaltung der neuen Verkehrsführung nach der Hochbrückensperrung hin. So habe bereits die Sperrung im Vorjahr zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt. Auch wenn die Vollsperrung bereits zwei Monate vor Plan beendet worden sei, habe sich die Situation nicht verbessert, weil die Verkehrsführung auch nach der Sperrung beibehalten worden sei. „Die erhöhte Komplexität der Wegeführungen, die nun in Oberlahnstein nötig sind, um mit dem Auto wieder in die Gegenrichtung fahren zu können, veranlasst jedoch viele Kunden, direkt zu größeren Einkaufszentren wie dem Globus oder nach Koblenz zu fahren“, heißt es in dem Brief an die Verwaltung.

i Bäcker Dominik Christian vor seiner Bäckerei Dominik Christian

Handwerksbetriebe und ambulante Pflegedienste kritisieren die längeren Wegstrecken, die nun in Oberlahnstein nötig sind „und durch die vielen innerstädtischen Wegstrecken Zeit und Geld kosten“. Dominik Christian, Inhaber der Bäckerei Beck in der Frühmesserstraße, wird zitiert, dieser erklärt: „Mit der neuen Verkehrsführung wird es schwierig, meine Bäckerei wirtschaftlich zu betreiben. Viele Kunden, die sonst regelmäßig bei uns eingekauft haben, ziehen es nun vor, woanders einzukaufen, weil sie sonst erhebliche Umwege in Kauf nehmen müssten.“ Auch Britta Ehrecke, Inhaberin des Optikerfachgeschäfts Kreuer in der Frühmesserstraße, äußert sich: „Die neue Verkehrsführung macht es für Kunden komplizierter, zu uns zu gelangen. Zudem hat sich die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verschlechtert, was den Zugang zu unseren Geschäften erheblich erschwert.“

Alle Hoffnungen liegen auf der Einwohnerversammlung

Die Gewerbetreibenden wünschen sich laut BI die frühere Verkehrseinbindung der zum Rhein hin gelegenen Straßen. „Ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 in der Hochstraße, kombiniert mit Kurzzeitparkplätzen, könnte die Erreichbarkeit und Kundenfrequenz steigern“, zeigt man sich überzeugt. Die ÖPNV-Anbindung solle durch die Umdrehung der Adolfstraße wieder verbessert werden, „um die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen und die Anbindung therapeutischer und medizinischer Einrichtungen zu gewährleisten“, heißt es in dem Schreiben der BI. Große Hoffnung setzten die Geschäftsleute demnach darauf, dass in der Einwohnerversammlung am 26. März „die Abschaffung Ringlösung“ bekannt gegeben werde. „Dies sehen sie als zentrale Maßnahme, um den innerörtlichen Verkehr durch den westlichen Teil Lahnsteins zu führen.“ Ohne eine Rückkehr zur ursprünglichen Verkehrsführung, so die deutliche Ansage, „drohen vielen Betrieben wirtschaftliche Belastungen“.

Die Spannung vor der Einwohnerversammlung am Mittwoch ist also groß. Dort will OB Siefert das Konzept vorstellen, das als zentralen Punkt die Ringlösung mit Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße, eine durchgängige Fahrradspur und zahlreiche Tempo-30-Zonen beinhaltet.

Diese Gewerbetreibenden haben den Brief geschrieben

Alststadtcafe (Hochstraße), Bäckerei Beck (Frühmesserstraße), Becker Hörakustik (Burgstraße), Brüllmann Getränkefachhandel (Niederlahnstein), Cafe Apfelbaum (Burgstraße), Cafe Habibi (Hochstraße), Cleo Moden (Burgstraße), Connect EDV (Frühmesserstraße), Delphi Restaurant (Hochstraße), Dogan Immobilien (Adolfstraße), Dogan Imbiss (Adolfstraße), Dr. Niel (Bahnhofstraße), DRK Lahnstein, Eine Welt Laden (Frühmesserstraße), Eiscafe Sicilia (Burgstraße), Ely Dirk Elektro (Mittelstraße), Ergo Versicherung Postler (Hochstraße), Ergo Versicherungen Kassner & Partner (Burgstraße), Fahrschule Jänsch (Bürgermeister Müller Straße), Fitness Fun Bodycheck (Bürgermeister Müller Straße), Friseur Ingrid Stein (Burgstraße), Friseur Moritz (Hochstraße), Friseur Poonthip (Adolfstraße), Friseur Rattler (Burgstraße), Friseur Salon Jacobi (Hochstraße), Friseur Schütz (Bahnhofstraße), Fußpflege Eija Herber (Hochstraße), Goldankauf Victor Braun (Adolfstraße), Grünewald Kosmetik (Adolfstraße), Günter/Kimmel Heizung/Sanitär (Sebastianusstraße), Hoppe Physiotherapie (Sebastianusstraße), Immobilien JC-Müller (Nordallee), Kiosk Buta (Burgstraße), Klaus Mannuß Kachelofenbau (Sebastianusstraße), Krämer Dessous (Burgstraße), Krech Heizung Sanitär (Mittelstraße), Laco Bestattung (Sebastianusstraße), Maler Alt GmbH (Südallee), Medizinische Fußpflege Reinelt (Adolfstraße), Blumenhaus Mohnblüte (Burgstraße), Multi Media Store (Hochstraße), Optik Kreuer (Frühmesserstraße), Physio Pro Plus (Frühmesserstraße), Pia’s Haargalerie (Burgstraße), Renault Loser (Adolfstraße), Restaurant am Hallenbad (Blücherstraße), Schmidt Massage (Hochstraße), Schuh/Schlüsseldienst Lewia (Burgstraße), Seel Weiland Bestattungen (Hintermauergasse), Tankstelle Dajo Energies (Gutenbergstraße), Taxi Lahnstein (Hochstraße), Sanitätshaus Thönissen (Hochstraße), Uli B. (Adolfstraße), Ulrikes Kulturbackhaus (Südallee), Vollmer Baugeschäft (Sebastianusstraße), von der Gang – RA (Adolfstraße), Wäscherei Glatt und Sauber (Adolfstraße). red