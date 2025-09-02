Die Diskussionen um die Ringlösung sowie eine geplante Fußgängerzone in der Hochstraße reißen nicht ab. SPD und Grüne gehen auf die Barrikaden. Für den Verkehrsausschuss am Dienstag bahnt sich Zoff an.

i SPD und Grüne sehen Pläne der Stadtverwaltung, zwischen Kirchstraße und Schulstraße eine Fußgängerzone einzurichten, kritisch. Die Hochstraße soll befahrbar bleiben. Tobias Lui

Verkehr, Verkehr und noch mal Verkehr: SPD und Grüne kritisieren die Pläne der Stadtverwaltung, zwischen Kirchstraße und Schulstraße eine reine Fußgängerzone einzurichten, und setzen sich für eine alternative Verkehrslösung ein. Außerdem wehren sie sich gegen die Nichtzulassung eines Antrags durch die Stadtverwaltung: Beide wollten das Thema Verkehr auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am 18. September setzen lassen, was die Verwaltung abgelehnt hat. Gleiches gilt für den Widerspruch gegen diese Nicht-Zulassung.

Fuß warnt: Wir riskieren Leerstände

„Lahnstein braucht keine zweite, nicht funktionierende Fußgängerzone neben der Burgstraße“, wird SPD-Stadtrat Herbert Fuß, bisher als Befürworter der Ringlösung in Erscheinung getreten, in einer aktuellen Pressemitteilung von SPD und Grünen zitiert. „Uns ist wichtig, dass die Innenstadt gut erreichbar bleibt.“ Eine lebendige Stadtmitte brauche nicht nur Aufenthaltsqualität, sondern auch die Möglichkeit, Handel, Gastronomie und Dienstleistungen unkompliziert zu erreichen, glaubt Fuß. „Wenn wir die Erreichbarkeit durch eine zu restriktive Verkehrsführung beschneiden, riskieren wir zusätzliche Leerstände statt Belebung.“ In der Hochstraße, so die Vorstellung von SPD und Grünen, solle als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Tempo 20 gelten, auch Kurzzeitparken müsse ermöglicht werden.

Graf vermisst ein Konzept zur Belebung der Innenstadt

SPD-Stadtrat Markus Graf äußert sich ebenfalls, kritisiert, dass bislang keine konzeptionellen Voraussetzungen geschaffen worden seien, die sich mit einer Belebung der Innenstadt befassen. „Den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen, also die Verkehrsführung vorab einzuschränken und darauf zu hoffen, dass sich automatisch Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Gastronomie entwickeln, ist nicht sinnvoll“, glaubt Graf.

Beide Fraktionen weisen auf andere Rechtsauffassung hin

Darüber hinaus bestehen aus Sicht von SPD und Grünen weiterhin „gewichtige rechtliche Gründe“, die eine Beratung und Beschlussfassung des gesamten Verkehrskonzepts durch den Stadtrat erforderlich machten. Die Ringlösung der Verwaltung sei „anders als in der Ablehnungsbegründung dargestellt, keine kurzfristige Gefahrenabwehrmaßnahme, sondern eine stadtstrukturell prägende Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen“. Die Maßnahme falle daher in den Bereich geordneter städtebaulicher Entwicklung und Schutz vor Lärm und Abgasen, nicht primär der Gefahrenabwehr. „Für verkehrsrechtliche Anordnungen von solcher Tragweite muss nach unserer Rechtsauffassung zwingend der Stadtrat beteiligt werden“, sagt Grünen-Stadtrat Björn Schmeling.

Die Verwaltung bleibt bei ihrer Auffassung und hat auch den Widerspruch gegen die Nicht-Zulassung abgelehnt. Im Verkehrsausschuss am Dienstag, 2. September, 17 Uhr, ist die neue Verkehrsführung in der Innenstadt von Oberlahnstein dennoch Thema: Die Verwaltung beantwortet Anfragen zur rechtlichen Umsetzung.