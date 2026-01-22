Nicht nur eine Bürgerinitiative kämpft gegen die aktuelle Ringlösung in Oberlahnstein. Auch einige Ratsmitglieder sehen diese kritisch und wollen darüber mitentscheiden. Deshalb sind sie vor das Verwaltungsgericht gezogen.
Die Verkehrsführung in Oberlahnstein beschäftigt nicht nur Menschen, sondern auch Gerichte: Weil die Lahnsteiner Stadtverwaltung allein über die Straßenführung entscheidet und die Gremien nur über flankierende Maßnahmen wie Tempo-30-Zonen mitentscheiden lässt, haben SPD und Grüne vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht geklagt.