Hoch her ging es am Mittwochabend in der Einwohnversammlung in Lahnstein. Der Oberbürgermeister stellte sein Verkehrskonzept vor, welches die Innenstadt vom Schwerlastverkehr entlasten soll. Betroffene der „Ringlösung“ machten ihrem Unmut Luft.

Wie soll der Verkehr auf Lahnsteins Straßen in Zukunft laufen? Geht es nach einem größeren Teil jener rund 500 Menschen, die am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung in die Stadthalle kamen, sollte die alte Verkehrsführung in Oberlahnstein mit einer zurückgedrehten Adolfstraße wieder eingeführt werden. Dies lehnt die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Lennart Siefert ab und verweist auf eine historische Chance, Lahnstein attraktiver zu gestalten und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Auch wenn es an diesem Mittwoch in der Stadthalle auch Befürworter der Ringlösung gab („Viele andere Straßen werden entlastet“), hatten die Skeptiker hörbar die Mehrheit. Am Ende einer fast vierstündigen hoch emotionalen Veranstaltung blieben zwei Lager recht unversöhnlich gegenüber.

Lösung für alle außer Reichweite

Eine Lösung, mit der alle gut Leben können, scheint außer Reichweite. Verkehr bewegt die Menschen, dies wurde auch bei der Einwohnerversammlung in der Stadthalle deutlich. Etwa 500 Menschen wollten die Planungen der Verwaltung zum Verkehr innerhalb der Stadtgrenzen hören – und viele auch ihre Kritik daran loswerden. Fast zwei Stunden lang referierte Stadtchef Siefert zunächst über die Planungen der Verwaltung, die gemeinsam mit einem Verkehrsbüro entstanden sind und dazu führen sollen, Teile Lahnsteins vom Verkehr zu entlasten und so attraktiver für Besucher und Bürger zu gestalten. Am Ende soll es eine große Tempo-30-Zone und eine durchgehende Fahrradstraße in Oberlahnstein geben. Auch die politischen Gremien haben bei diesen Punkten noch ein Wörtchen mitzureden.

i Diese Aufkleber verteilte die BI vor der Stadthalle. Auch an einem Straßenschild in der Ostallee war der Protest am Donnerstag zu finden. Tobias Lui

Seit Jahrzehnten werden Wege der Verkehrsentlastung gesucht

Kern des Konzepts stellt die jetzige Ringlösung mit Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße dar, an der sich die Kritik vieler Anwohner und der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ entzündet. „Ich weiß um die Emotionalität des Themas“, betonte der OB zu Beginn seiner Ausführungen, „möchte gleichzeitig aber auch um eine sachliche Diskussion bitten.“ Ein Wunsch, der sich nur zu Teilen erfüllen sollte. In seiner Präsentation ging der Stadtchef auf die lange Historie der Versuche ein, Lahnsteins Straßen vom Verkehr zu entlasten. Erste Überlegungen einer Entlastungsstraße gab es demnach schon 1961, 31 Jahre später folgte gar ein erster Aufstellungsbeschluss für die Straße. Gebaut wurde sie nicht, auch keine abgespeckte Variante einer „Ortskernerschließungsstraße“, die nach der Erschließung des Rheinquartiers geplant war. Mögliche Fördergelder gab es zwar, doch explodierende Planungs- und Baukosten auf mehr als 32 Millionen Euro verhinderten dies. Auch in naher Zukunft werde es keine solche Straße geben, glaubt OB Siefert. „In den nächsten zehn Jahren ist dies ausgeschlossen“, prognostizierte er mit Hinweis auf die hohen Kosten und zahlreiche Projekte, die das Bauamt bis 2029 umsetzen muss.

„Die jetzige Fahrtrichtung der Adolfstraße wird nicht mehr verändert.“

OB Siefert

An der Zielsetzung einer Verkehrsberuhigung ändere sich aber nichts, gerade der Schwerlastverkehr müsse auf das Nötigste reduziert werden, genau wie der Durchgangsverkehr, glaubt Siefert. Er verwies dabei auf das vom Stadtrat verabschiedete ISEK-Konzept aus dem Jahr 2020, welches unter anderem eine Entlastung des Stadtkerns zum Ziel hatte. „Dieses Ziel können wir nun ohne eine Entlastungsstraße erreichen“, zeigte sich der OB überzeugt. Auch andere Städte gingen diesen Weg, überall würden die „Entflechtung der Verkehre“, Tempo-30-Zonen und Radstraßen gepusht. Siefert weiß auch, „dass es nicht möglich ist, hier eine 100-prozentige Zufriedenheit zu erreichen“. Die Verwaltung müsse er aber „die Entwicklung der gesamten Stadt“ im Auge haben. Daher steht für ihn fest: „Die jetzige Fahrtrichtung der Adolfstraße wird nicht mehr verändert.“ Ohnehin sei dies wegen der Baustelle Altes Rathaus und der Sanierung von Hochstraße samt Seitengassen im Jahr 2026 auch nicht möglich.

i Bis Jahresende dauern die Arbeiten am Alten Rathaus, daher kann die Hochstraße von großen Fahrzeugen nicht befahren werden. Im kommenden Jahr ist dann die Hochstraße selbst samt Seitengassen mit einer Sanierung an der Reihe. Tobias Lui

Viel Kritik von den Anwohnern

Die Fahrtrichtung Braubach in der Adolfstraße soll also bleiben – spätestens bei diesem Satz setzte es einige Buhrufe im weiten Rund der Stadthalle: Viele Anwohner von Sebastianusstraße, Ostallee und Nordallee, die sich stark durch mehr Verkehr belastet sehen, mochten die Sicht des Stadtchefs nicht teilen und protestierten lautstark – nicht nur durch Flyer („Nein zur Ringlösung“), die verteilt wurden. Scharfe Kritik gab es insbesondere von Anwohnern in der Ostallee, die dem OB vorwarfen, nicht die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abzuwägen, sondern die Einwohner gegeneinander auszuspielen. Weitere Kritikpunkte: Der OB lehne das Gespräch mit der BI ab, ignoriere die übermäßige Belastung einiger Wohngebiete, die vielen nötigen innerstädtischen Wegstrecken, eine steigende Unfallgefahr und die schlechtere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Letztere sah auch Siefert so, kündigte Gespräche mit dem ÖPNV an. Eine steigende Unfallgefahr gebe es hingegen nicht, wie die Polizei versichert habe. Was die Belastung von Wohngebieten angeht („Die Zahlen sprechen nur zum Teil dafür“), wies der OB darauf hin, dass die Beschilderung noch nicht fertig sei und eine Umgewöhnungsphase immer Zeit brauche. „Außerdem werden andere Wohngebiete entlastet.“ Durch die geplante Tempo-30-Zone gebe es zudem insgesamt weniger Lärm und Emissionen.

3428 Unterschriften wurden übergeben

Ein anderer Bürger bemängelte, dass die Feuerwehr den gesetzlich vorgeschriebenen Acht-Minuten-Takt nicht einhalten könne – ein Punkt, den der Stadtchef abstritt und auf die Wehrleitung verwies, „die schriftlich versichert hat, der Takt auch mit Ringlösung einhalten zu können“. Ein weiterer Kritikpunkt aus dem Publikum: Die Straßen im Ringsystem seien für so viel Verkehr überhaupt nicht ausgelegt. Der OB betonte, dass für Mängel Mittel für Oberflächensanierungen im Haushalt stünden und verschiedene Arbeiten schon geplant seien, auch vom Landesbetrieb Mobilität. Zudem seien Ostallee, Nordallee und Sebastianusstraße deutlich breiter als Adolfstraße und Hochstraße, was für die aktuelle Lösung spreche.

Die Kritiker besänftigte all dies nicht – ohne eine Rückkehr zur ursprünglichen Verkehrsführung, so ihre Prognose, würden auch die wirtschaftlichen Probleme der verblieben Einzelhändler noch größer. 3428 Unterschriften, die eine Rückkehr zur alten Verkehrsführung fordern, übergab ein BI-Vertreter anschließend an den Stadtchef.