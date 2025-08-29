Die derzeitige Verkehrsführung in Oberlahnstein ist rechtens, sagt zumindest die Fachbehörde. Die Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ will dies nicht akzeptieren und fordert eine weitere rechtliche Prüfung.

Darf die Stadt grundsätzliche Entscheidungen zur Verkehrsführung in Oberlahnstein alleine treffen? Oder muss sie die Gremien, also Ausschüsse und Stadtrat, stärker einbinden? Die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ ist davon überzeugt, dass die Verwaltung mit Oberbürgermeister (OB) Lennart Siefert an der Spitze ihr Verkehrskonzept zur Abstimmung in den Rat hätte stellen müssen. Daher hat sich die BI vor einigen Wochen zur rechtlichen Prüfung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez gewandt. Nun ist eine erste Antwort da: Die Fachbehörde hat keine Bedenken gegen das Vorgehen der Stadtverwaltung, dieses sei nicht zu beanstanden. Die BI spricht von einer „unzutreffenden Auffassung“ des LBM.

Siefert: Laufender Verkehr ist Sache der Verwaltung

Die Lage ist kompliziert: Die Verwaltung möchte die „Ringlösung“ mit der Konzentration des Durchgangsverkehrs auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße beibehalten, verspricht sich eine Verkehrsberuhigung, die Entlastung der Rudi-Geil-Brücke und ein fahrradfreundlicheres Lahnstein. D ie Bürgerinitiative fordert seit Monaten das Ende der Ringlösung, eine erneute Drehung der Adolfstraße und die Beteiligung von Politik und Bevölkerung. OB Siefert zeigt sich davon bisher unbeeindruckt: Laufender Verkehr sei Sache der Verwaltung, die Gremien müssten hier lediglich bei Themen wie der Ausweisung von Tempo-30-Zonen beteiligt werden. Mit der jetzigen Ringlösung und weiteren Maßnahmen will die Verwaltung die Aufenthaltsqualität im Hinblick auf die Buga 2029 steigern.

Am Dienstag sind Anfragen der Fraktionen Thema im Ausschuss

Zuletzt hatten die Spitzen von SPD und Grünen kritisiert, dass das Verkehrskonzept nach einer Probephase ohne Beteiligung der Gremien zur künftigen Dauerlösung erklärt worden sei. Sogar die Unabhängige Liste (ULL), aus deren Reihen der OB ursprünglich kommt, fühlt sich nicht ausreichend mitgenommen, genau wie die FBL. Am Dienstag, 2. September (17 Uhr), sind die Anträge der Fraktionen dazu Thema im zuständigen Ausschuss. Derweil hat der LBM Diez nach Informationen unserer Zeitung der BI eine erste rechtliche Einschätzung zugestellt: Man habe „keine Bedenken“, das Vorgehen der Verwaltung sei rechtmäßig, so die vorläufige Einschätzung des LBM. Kernaussage: Die Umsetzung der Straßenverkehrsordnung ist Auftragsangelegenheit der Verwaltung, an der die Gremien nicht beteiligt werden müssen.

„Diese Auffassung ist unzutreffend und ist von der Aufsichtsbehörde erneut eingehend zu überprüfen.“

Die BI Sprecher kritisieren den LBM

Michael Cramer von Clausbruch und Jürgen Jung, die Sprecher der BI, bestätigen auf Nachfrage die Mitteilung aus Diez. „In dem Schreiben wird auf ablehnende Stellungnahmen zu den vorgetragenen Überprüfungspunkten der BI hingewiesen.“ Beide kritisieren die Auffassung des LBM, dass es sich bei der verkehrsbehördlichen Anordnung um eine Auftragsangelegenheit ohne Beteiligung des Stadtrates handele. „Diese Auffassung ist unzutreffend und ist von der Aufsichtsbehörde erneut eingehend zu überprüfen.“ Nach ihrer Überzeugung ist die Beibehaltung der Ringlösung nach Ende der Hochbrückensperrung rechtswidrig: „Die Ringlösung ist als Dauererprobung eines neuen Verkehrszustandes zu sehen, der für die Zukunft Bestand haben soll, ohne dass hierfür eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs vor der Brückensanierung festgestellt wurde.“ Die Beibehaltung erfolge also „aus stadtentwicklungspolitischen, verkehrsplanerischen und emissionsschutzrechtlichen Gründen“, so die Lesart der BI-Sprecher. Hier verlange die Straßenverkehrsordnung aber – man nennt den Paragrafen 45 – das Einvernehmen mit der Gemeinde. „Das Einvernehmen des Stadtrates ist also zwingend erforderlich.“ Der LBM sieht dies anders.

Kritik der BI: Ohne Gefahrenlage wurde ein Dauerzustand geschaffen

Man habe die Behörde erneut kontaktiert, so die BI. Schließlich habe diese die entsprechenden Paragrafen der Straßenverkehrsordnung im Antwortschreiben nicht angeführt – und wohl auch nicht untersucht. Eine „weitere fachaufsichtliche Klärung“ sei erforderlich. Auch habe der LBM die Prüfung, ob aus verkehrsrechtlichen Gründen die Ringlösung bestehen bleiben könne, vertagt. Diese befinde sich noch im Prüfungsstadium. „Die BI erwartet kurzfristig eine umfassende rechtliche Klärung.“