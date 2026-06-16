Ist die monatelange Hängepartie, was aus der Ringlösung in Oberlahnstein wird, nun beendet? Zumindest hat der Haupt- und Finanzausschuss den Weg dafür frei gemacht. Die Fahrtrichtung der Adolfstraße bleibt so, wie sie ist.
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Vorläufiger Schlusspunkt in der Diskussion um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass die aktuelle Fahrtrichtung der Adolfstraße und damit die Ringlösung zumindest bis 2029 bestehen bleibt.