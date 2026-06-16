Beschluss im Ausschuss Verkehr in Lahnstein: Die Ringlösung bleibt Tobias Lui 16.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Ecke von der Nordallee in die Wilhelmstraße ist für große Lkw nicht zu bewältigen, sagt die Verwaltung. Auch deshalb müsse die Fahrtrichtung der Adolfstraße so bleiben, wie sie ist. Tobias Lui

Ist die monatelange Hängepartie, was aus der Ringlösung in Oberlahnstein wird, nun beendet? Zumindest hat der Haupt- und Finanzausschuss den Weg dafür frei gemacht. Die Fahrtrichtung der Adolfstraße bleibt so, wie sie ist.

Vorläufiger Schlusspunkt in der Diskussion um die Verkehrsführung in Oberlahnstein: Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass die aktuelle Fahrtrichtung der Adolfstraße und damit die Ringlösung zumindest bis 2029 bestehen bleibt.







Artikel teilen

Artikel teilen