Ringlösung: ja oder nein? Verkehr in Lahnstein: Die Befürworter werden lauter 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Seit Jahresbeginn kämpft die Bürgerinitiative "Zurück zur alten Verlehrsführung" gegen die Ringlösung - auch mit Hilfe von Aufklebern, wie hier an einem Straßenschild in der Ostallee. Bisher waren alle Bemühungen vergeblich. Tobias Lui

Eine achtseitige Antwort der Verwaltung zu Anfragen der Fraktionen, eine Bürgerinitiative, die sichtbar ungeduldig wird: Die Verkehrsführung bleibt ein heißes Diskussionsthema in Lahnstein. Nun hat sich auch die CDU aus der Stellung gewagt.

Auf acht Seiten hat die Lahnsteiner Stadtverwaltung Anfragen von SPD, Grünen, FBL und Unabhängiger Liste zur aktuellen Verkehrsführung in Lahnstein beantwortet. Unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“ verließ Oberbürgermeister Lennart Siefert im Stadtrat die Antworten, wiederholte die Rechtsauffassung der Verwaltung: Demnach ist diese allein für verkehrsrechtliche Anordnungen verantwortlich, nur in Ausnahmen (zum Beispiel bei den Themen ...







