Erst SPD und Grüne, nun ULL und FBL: Bis auf die Christdemokraten haben sich zuletzt alle Fraktionen aus dem Lahnsteiner Stadtrat zur Verkehrsführung in Lahnstein öffentlich zu Wort gemeldet.

Nach SPD und Grünen melden auch Unabhängige Liste (ULL) und Freie Bürgerliste (FBL) ein Informationsdefizit in Sachen Verkehrsführung durch die Stadverwaltung an: Beide Fraktionen fordern von Oberbürgermeister (OB) Lennart Siefert, dass dieser die Diskussion in die Gremien trägt. Die FBL verlangt außerdem eine rechtliche Klärung, ob die Verwaltungsspitze die Entscheidung über die „Ringlösung“ allein treffen kann.

Arzheimer: Diskutieren seit Jahrzehnten ohne nennenswerte Lösungen

Mit der „Ringlösung“ will die Verwaltung den Durchgangsverkehr auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße konzentrieren und eine Verkehrsberuhigung erreichen (wir berichteten). Paul Arzheimer, stellvertretender FBL-Fraktionsvorsitzender, erinnert daran, „dass „die Diskussion über die Verkehrsführung in Öffentlichkeit und Gremien seit Jahrzehnten geführt wird – ohne nennenswerte Lösungen“. Die aktuelle Situation gleiche einer Dauerkonfliktlage, so der Eindruck des erfahrenen Kommunalpolitikers. „Entlastung hier erzeugt Belastung dort.“ Bereits im Vorjahr habe die FBL daher Bürgerbeteiligung und Transparenz gefordert. „Schon damals wurde deutlich, dass eine Beteiligung der Kommunalpolitik aus Ihrer Sicht nicht vorgesehen ist“, so Arzheimer in seinem Schreiben an OB Siefert.

FBL will juristisch klären lassen, ob Gremien eingebunden werden

Er geht auf das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ein, erinnert an das Mobilitätskonzept und Berechnungen von Vertec, einem Fachbüro für Verkehrsplanung. „Dieses hat die Ringlösung als Maßgabe dargestellt, die den Verkehr in der Innenstadt deutlich entlastet“, so Arzheimer. „Die Ringlösung sollte beibehalten werden und die Hochstraße verkehrsberuhigt werden, so die Aussagen des Fachbüros.“ Für ihn bleibe nun eine zentrale Frage: „Ist der Alleingang der Verwaltung in Sachen Verkehrsplanung korrekt? Oder muss die Umsetzung zentraler Maßnahmen dem Stadtrat vorgelegt werden?“ Die müsse unbedingt juristisch geklärt werden.

ULL stellt 27 (!) Anträge an die Verwaltung zum Thema Verkehr

Die ULL, deren Fraktionsvorsitzender der heutige OB lange war, kritisiert einen „mangelnden Austausch mit den Gremien“. Die Ausführungen in den Ausschüssen seien nicht ausreichend gewesen, so der Eindruck der ULL-Fraktionschefs Stefanie Muno-Meier und Chris Sporenberg. „ Es ist nicht geklärt, wie das Projekt als Ganzes zeitlich umgesetzt und finanziert werden soll.“ Viele Maßnahmen seien ungeklärt, auch die Frage, wie Öffentlichkeit und Gremien zukünftig eingebunden werden sollen. Außerdem sei nicht erkennbar, „dass die zahlreichen Diskussionsbeiträge vom OB aufgegriffen werden.“

„Wir möchten betonen, dass es das eigentliche Ziel der Unabhängigen Liste ist, dass zur weiteren Vorgehensweise eine Übereinkunft zwischen Rat und Verwaltung erzielt wird.“

So die Fraktionschefs der ULL

Daher fordert man Beratungen. „Ziel ist es, aktuelle Informationen über den Stand zu erhalten und auf dieser Grundlage Empfehlungen an die Untere Verkehrsbehörde zu beschließen.“ Die ULL hat 27 Anträge mit konkreten Maßnahmen an die Verwaltung geschickt, unter anderem geht es um die Ausrichtung der Adolfstraße, die Identifizierung von Parkflächen und eine mögliche Fahrradstraße in der Wilhelmstraße. „Wir möchten betonen, dass es unser eigentliches Ziel Liste ist, dass zur weiteren Vorgehensweise eine Übereinkunft zwischen Rat und Verwaltung erzielt wird.“