Ringlösung in Lahnstein Verkehr: FBL sieht verloren gegangenes Vertrauen Tobias Lui 21.04.2026, 12:00 Uhr

i Seit Einführung der Ringlösung ist in der Hochstraße eine deutliche Verkehrsberuhigung eingetreten. In diesem Jahr beginnt die Sanierung der Straße inklusive ihrer Nebengassen. Am Ende soll der gesamte Bereich rund um das Alte Rathaus erstrahlen. Tobias Lui

Sollen Bürger über die Verkehrsführung einer Stadt entscheiden? Über diese Frage wird seit geraumer Zeit in Lahnstein diskutiert. Nun meldet sich die Freie Bürgerliste zu Wort und fordert eine Bürgerbeteiligung.

. Am Dienstag war Ältestenrat in Lahnstein. Die Verkehrsführung in Oberlahnstein war kurz Thema in diesem (informellen) Gremium, in dem in der Regel Ratsbeschlüsse vorbereitet werden. Diesmal ging es auch um einen Antrag der Grünen, die einen Runden Tisch zum Verkehr veranstalten wollen







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