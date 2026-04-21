Sollen Bürger über die Verkehrsführung einer Stadt entscheiden? Über diese Frage wird seit geraumer Zeit in Lahnstein diskutiert. Nun meldet sich die Freie Bürgerliste zu Wort und fordert eine Bürgerbeteiligung.
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. Am Dienstag war Ältestenrat in Lahnstein. Die Verkehrsführung in Oberlahnstein war kurz Thema in diesem (informellen) Gremium, in dem in der Regel Ratsbeschlüsse vorbereitet werden. Diesmal ging es auch um einen Antrag der Grünen, die einen Runden Tisch zum Verkehr veranstalten wollen