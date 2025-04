In den kommenden Jahren soll der Verkehr in Lahnstein deutlich reduziert werden, die Verwaltung möchte die Aufenthaltsqualität erhöhen. Eine Bürgerinitiative sieht insbesondere eine Maßnahme äußerst kritisch: die Ringlösung in Oberlahnstein.

i Mit solchen Aufklebern macht die BI deutlich, was sie von der Ringlösung in Oberlahnstein hält. Tobias Lui

Die jüngst in einer Einwohnerversammlung vorgestellten Pläne der Stadtverwaltung zum Verkehrsumbau in Lahnstein stoßen weiter auf Kritik vonseiten der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“. In einem Statement äußert sich die BI unzufrieden über den Verlauf der Einwohnerversammlung und hält an ihrer Kernforderung, die Fahrtrichtung der Adolfstraße erneut zu ändern, fest.

Tempo-30-Zonen, Fahrradstraße, Verkehrskreisel Hermsdorfer Straße, irgendwann Sperrung der Rudi-Geil-Brücke für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen: Die Verwaltung um Oberbürgermeister Lennart Siefert hat viel vor, in Richtung Buga 2029 soll die Verkehrsbelastung in der Innenstadt reduziert werden. Profitieren sollen Fußgänger und Radfahrer, insgesamt soll die Aufenthaltsqualität in Lahnstein gesteigert werden. Die Bürgerinitiative kritisiert das Verkehrskonzept der Stadt und fordert nun – analog zu den Lahnsteiner Grünen – eine Bürgerbefragung. In ihrer Stellungnahme machen die BI-Sprecher Michael Cramer von Clausbruch und Jürgen Jung deutlich, dass sie die Meinung der Verwaltung nicht teilen, dass durch die jetzige Fahrtrichtung der Adolfstraße die Verkehrsachse Westallee, Hoch- und Braubacher Straße vom Verkehr entlastet würden. Auch glaubt man nicht, dass der Plan, den Abschnitt der Hochstraße ab der Kirchstraße bis zur Schulstraße als Fußgängerzone vorzusehen, zur erhofften Quartiersentwicklung führen werde. „Diese Grundannahme wird von uns nicht geteilt“, erklärt die BI und verweist auf ihre eingereichte Petition „mit rund 3500 Unterzeichnenden und über 60 Gewerbetreibende aus ganz Lahnstein“, wie es heißt.

BI kritiisiert „Entkopplung“ von einigen Straßen vom motorisierten Verkehr

Die BI befürchtet sogar eine gegenteilige Entwicklung durch diese Verkehrsführung: „In der Entkopplung der zum Rhein hin gelegenen Straßen vom motorisierten Verkehr sehen wir ein sehr großes Problem. Die Innenstadt leidet unter dem Ausbleiben des Durchgangsverkehrs und der schlechten Erreichbarkeit, was viele Kunden dazu veranlasst, auf andere Einkaufsorte auszuweichen.“ Dies habe, so die BI, zu massiven Beeinträchtigungen und Umsatzrückgängen geführt. „Statt einer Innenstadtbelebung ist eher mit einem Rückgang der Geschäftstätigkeit zu rechnen.“ Plätze mit Aufenthaltsqualität lassen sich aus Sicht der BI an vielen anderen Orten in Lahnstein schaffen, „ohne dass dafür wichtige Straßen stillgelegt werden müssen“. Als Beispiel nennt man den Saalhofplatz, die Fußgängerzone in der Burgstraße oder die Hintermauergasse. Letztere sei von der neuen Verkehrsführung ohnehin negativ betroffen, „weil sie vermehrt von Autofahrenden genutzt wird, die lange Umwege vermeiden wollen“.

Auch eine Fahrradstraße in der Wilhelmstraße möchte man nicht

Die BI kritisiert ferner, dass die durch die Ringlösung verursachten Umwege neben erhöhtem CO2- und Feinstaub-Ausstoß auch „zu erheblichen Schäden“ an dafür nicht ausgelegten Straßen wie Josef-Rätz- oder Gymnasialstraße führten. Die nötigen Umwege widersprechen nach ihrer Auffassung auch dem im städtischen Mobilitätsentwicklungskonzept festgeschriebenen Ziel der Reduktion von Emissionen. „In diesem Konzept ist auch an keiner Stelle von einer Umkehr der Fahrtrichtung der Adolfstraße die Rede“, so die BI. Durch die Verringerung von ehemals vier auf nur noch zwei vom motorisierten Verkehr durchgehend nutzbaren Straßen werde auch die ÖPNV-Anbindung deutlich verschlechtert. Dies widerspreche ebenfalls dem Konzept. Die Stadt möchte außerdem eine durchgehende Querung in Oberlahnstein für Radfahrende einrichten, Teil davon soll die Wilhelmstraße werden. Auch dies sieht die BI kritisch. „Die Mittelstraße als eine weniger frequentierte Straße würde sich für den Fahrradverkehr vorteilhaft anbieten – so können teure Umbauarbeiten und der gefährliche Knotenpunkt an der Kreuzung Nordallee/Ahlerweg vermieden werden.“ Der Forderung nach einer Bürgerbefragung zur neuen Verkehrsführung schließt man sich an. „Dies wäre eine demokratische Möglichkeit, zu ermitteln, welche Verkehrsführung sich die Mehrheit der Lahnsteiner wünscht.“