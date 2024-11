Auch Lahnquerung war Thema Verkehr bewegt Lahnsteins Einwohner 20.11.2024, 06:00 Uhr

i Rund 400 Menschen sind bei der Einwohnversammlung dabei gewesen. Tobias Lui

Die einen nennen es eine „historische Chance“ für Lahnstein, andere wollen zur alten Regelung zurück. Die künftige Verkehrsführung in Lahnstein war das bestimmende Thema der Einwohnerversammlung.

Wenn mehr als 400 Menschen freiwillig wochentags am frühen Nachmittag in die Stadthalle kommen, muss es um etwas Wichtiges gehen: In der Einwohnerversammlung informierte Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert über die künftige Verkehrsführung im Stadtgebiet.

