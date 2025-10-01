Ringlösung in Lahnstein Verkehr: Aufsichtsbehörde gibt ihren Segen 01.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Ostallee in Oberlahnstein erhält in Teilen eine neue Asphaltschicht. Tobias Lui

Der Landesbetrieb Mobilität soll einschreiten und die Stadtverwaltung zwingen, die Ringlösung in Oberlahnstein zu beenden. Diese Forderung der Bürgerinitiative „Zurück zur alten Verkehrsführung“ ist nun von der Aufsichtsbehörde abgelehnt worden.

Die Fachaufsichtsbehörde, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz, lehnt es ab, in Sachen neue Verkehrsführung Oberlahnstein einzuschreiten, und hält das Vorgehen der Stadtverwaltung für rechtens. Der LBM spricht in seiner Antwort auf die Eingabe der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ von Vorteilen der Ringlösung gegenüber der alten Verkehrsführung.







