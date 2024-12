Bildungspark Diez Verkauf des Mehrheitsanteils der Bildungspark Diez GmbH 10.12.2024, 01:00 Uhr

i Der Bildungspark soll vorerst in kommunaler Hand bleiben. Andreas Galonska

Die Campus Company GmbH verkauft den größten Anteil am Bildungspark.

In seiner „Nikolaus-Sitzung“ sprach sich der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Diez für den Kauf eines Geschäftsanteiles der Campus Company GmbH am Stammkapital der Bildungspark Diez GmbH in Höhe von 11.250 Euro aus. Der Erwerb eines gleich großen Anteils durch die Stadt Diez ist ebenfalls geplant.

