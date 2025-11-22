Geduldsspiel in Lahnstein Verkauf Barbarakirche: Denkmalschutz hat Bedenken 22.11.2025, 06:00 Uhr

i Das Dach der Barabarakirche muss so bleiben, wie es ist: Dies ist eines der Probleme bei der Suche nach einer künftigen Nutzung der Niederlahnsteiner Kirche. Tobias Lui

Die katholische Kirche hat ein riesiges Problem: Die Einnahmen aus Kirchensteuern und Spenden werden immer geringer, gleichzeitig ist die Instandhaltung der vielen Kirchengebäude teuer. Das Dilemma: Viele dieser Gebäude werden seltener genutzt.

Kaum noch Priester und immer weniger Gemeindemitglieder, Zusammenlegung von Pfarreien, dazu der Verkauf des „Tafelsilbers“: Die Zeiten für die katholische Kirche im Land waren schon mal besser. Da insgesamt immer mehr Menschen den Kirchen (auch der evangelischen) den Rücken zukehren, müssen diese den finanziellen Gürtel enger schnallen.







