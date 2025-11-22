Verkauf Barbarakirche: Denkmalschutz hat Bedenken 

Die katholische Kirche hat ein riesiges Problem: Die Einnahmen aus Kirchensteuern und Spenden werden immer geringer, gleichzeitig ist die Instandhaltung der vielen Kirchengebäude teuer. Das Dilemma: Viele dieser Gebäude werden seltener genutzt.
Lesezeit 3 Minuten
Kaum noch Priester und immer weniger Gemeindemitglieder, Zusammenlegung von Pfarreien, dazu der Verkauf des „Tafelsilbers“: Die Zeiten für die katholische Kirche im Land waren schon mal besser. Da insgesamt immer mehr Menschen den Kirchen (auch der evangelischen) den Rücken zukehren, müssen diese den finanziellen Gürtel enger schnallen.