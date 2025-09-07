Humorvoll und verblüffend sind die Tierfotografien, die Verena Schäfer aktuell im Kreml Kulturhaus ausstellt. Ergänzt wird die Schau durch Bilder, die Behinderungen thematisieren. Ein Mix, der den Betrachter aus seiner Komfortzone bringt.

Mal einen anderen Blickwinkel wagen können die Besucher der Ausstellung „Perspektive und Meisterstück“, die am SamstagKreml Kulturhaus in Zollhaus eröffnet wurde. Zu sehen sind die Bilder der Holzheimer Fotografin Verena Schäfer. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zur Vernissage, um die ungewöhnlichen Arbeiten der 42-jährigen Künstlerin zu sehen.

Im ersten Teil der Ausstellung präsentiert Schäfer ihre Serie „Perspektive“, in der sie Tiere aus einer ganz besonderen Sichtweise fotografierte: und zwar von unten durch eine Glasplatte. So entstanden humorvolle und zugleich verblüffende Aufnahmen von Hunden, Katzen, Igeln, aber auch exotischen Tieren wie Bartagamen, Schlangen oder Fischen. Viele Gäste staunten über die Wirkung dieser Froschperspektive, die Vertrautes plötzlich völlig neu erscheinen lässt und den Blick auf erstaunliche Details freigibt.

Neben den auch mal witzigen Tierbildern macht der zweite Schwerpunkt der Ausstellung mitunter nachdenklich: nämlich Schäfers Meisterstück aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Ich bleibe ich – trotzdem“. In zwölf Fotografien setzt sie sich darin mit den Themen Gehbehinderung, Gehörlosigkeit und Blindheit auseinander. Die Arbeiten sind nach den Farben Schwarz, Rot und Gold gegliedert und umfassen Illustrationsfotografien, Porträts und Produktaufnahmen von Hilfsmitteln.

Besonders eindrucksvoll ist die Art und Weise, wie Schäfer sowohl die Stärken als auch die Herausforderungen der dargestellten Menschen sichtbar macht. Eine sehenswerte Ausstellung, die auch den Besuchern einen Schritt aus ihrer Komfortzone abfordert. Einige Gäste interessierten sich auch für den Erwerb einzelner Fotografien. Schäfer betonte, dass ihre Werke käuflich seien und sie sich über direkte Anfragen freue.

Die Ausstellung ist bis zum 11. November im Kreml Kulturhaus zu sehen. Weitere Informationen zu den Arbeiten der Künstlerin finden sich auf ihrer Webseite www.fotostudio-schaefer.de.