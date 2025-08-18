Was wären die Braubacher Rheinanlagen ohne kulinarisches Angebot? Gar nichts, finden die Vertreter der Stadt sowie die örtlichen Vereine. Deshalb stellten sie sich aufgrund der Abwesenheit der Klinge OHG entschieden gegen den Leerlauf im Frühjahr.

Das war der Braubacher Stadtspitze zweifelsohne wichtig: Als Familie Klinge Anfang August den Weingarten in den Rheinanlagen der Marksburgstadt wiedereröffnete, hießen Bürgermeister Günter Goß und seine Beigeordneten Claudia Wolf, Markus Fischer und Marius Risch sie willkommen zurück an Bord – und bedankten sich zugleich ausdrücklich bei denen, die für die Klinges vorübergehend in die Bresche gesprungen waren.

In Braubach offene Türen eingerannt

Kurzer Blick zurück: Die Klinge OHG mit Sitz in Urmitz ist seit der Corona-Pandemie mit ihrem Weingarten in den Braubacher Rheinanlagen präsent. Damals suchte sie nach Möglichkeiten, ihre mobile Gastronomie auch außerhalb klassischer Veranstaltungen zu betreiben – und rannte damit in Braubach offene Türen ein. Beginn einer für beide Seiten nutzbringenden Zusammenarbeit, die in diesem Jahr allerdings erst einmal für mehrere Monate auf Eis lag: Statt wie gewohnt bereits im Frühjahr konnte die Klinge OHG erst wenige Tage vor „Rhein in Flammen“ an den Start gehen. Hauptgrund für die Zwangspause sei eine noch ausstehende Baugenehmigung gewesen, so Firmenchef Jörg Klinge im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Braubacher Rheinanlagen monatelang ohne gastronomisches Angebot? Schwer vorstellbar angesichts all der Veranstaltungen, die dort für gewöhnlich über die Bühne gehen. „Wir haben uns Anfang des Jahres mit den örtlichen Gastronomiebetrieben und Vereinen zusammengesetzt und überlegt, wie man die Zeit überbrücken könnte“, berichtete der für Tourismus und Kultur zuständige Stadtbeigeordnete Markus Fischer. Mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Braubach, der vom 2. bis 5. Mai auf dem Festplatz in den Rheinanlagen Kulinarisches anbot, dem Sportverein Braubach 1908 (18. bis 22. Juni), dem Verein der Freunde und Förderer der Marksburgschule Braubach (4. bis 6. Juli) sagten drei Braubacher Akteure zu. Dazu kam mit dem Weingut Loos ein professioneller Anbieter aus dem „Ausland“: Der Betrieb aus Dörscheid war am 20. April sowie an insgesamt fünf verlängerten Wochenenden im Mai und Juli vor Ort.

Vereine wollten keinen Leerlauf

Es sei eine Win-Win-Situation gewesen, so Markus Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung – eine Einschätzung, die die Vereinsvertreter bestätigen. „Für uns war es ein netter Nebeneffekt, dass wir Einnahmen generiert haben. Damit konnten wir einen Teil der Kosten für die Renovierung unseres Klubheims abdecken“, sagt Andreas Bleith, Erster Vorsitzender des Sportvereins Braubach 1908, und stellt klar: „Vor allem aber war es uns wichtig, dass in den Rheinanlagen kein Leerlauf entsteht. Es wäre doch schade, wenn man auf dem schönen Festplatz nicht einkehren könnte. Auch die Gäste vom Wohnmobilstellplatz kommen gern hierher.“ Ob der SV sich vorstellen könnte, in einer ähnlichen Situation wieder einzuspringen? „Ich denke schon“, antwortet er. Wahrscheinlich ist das allerdings nicht: Jörg Klinge und der für die städtischen Liegenschaften zuständige Stadtbeigeordnete Marius Risch haben einen Fünf-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Der „Dienst“ in den Rheinanlagen sei eine prima Gelegenheit gewesen, unkompliziert an Einnahmen zu kommen, berichtet auch Bastian Clos, Erster Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins: „Außerdem konnten wir an dem Wochenende dort unsere neuen Weinmajestäten präsentieren.“ Mit dem Angebot der Klinge OHG lasse sich das aber nicht vergleichen, sagt er bescheiden: „Wir sind selbst froh, dass der Weingarten wieder geöffnet hat.“

Neue Kooperationspartner im Weingarten

Dort sind zusätzlich zu Christa und Jörg Klinge jetzt auch ihre Kinder Kevin und Jennifer in den Betrieb eingestiegen. Und: Ab dieser Saison arbeitet die Klinge OHG mit dem Braubacher Imbiss von Michael Kilian und Vanessa Weber zusammen, der bisher am Bahnhof zu finden war und dort in der Vor- und Nachsaison sowie im Winter auch weiterhin zu finden sein wird. Geöffnet hat der Weingarten, in dem sich auf diese Weise edle Tropfen mit leckeren Speisen verbinden, noch bis zum Winzerfest-Wochenende – und dann wieder ab Mai 2026 – mittwochs bis freitags ab 15 Uhr sowie am Wochenende ab 12 Uhr.