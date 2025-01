Höhere Quoten angekündigt Vereine im Rhein-Lahn-Kreis profitieren von Förderung Rolf-Peter Kahl 22.01.2025, 15:00 Uhr

i Rund 40 Vereinsvertreter hörten in Birlenbach den Ausführungen der Sportkreisvertreter sowie der Kreisverwaltung aufmerksam zu. Rolf-Peter Kahl

Gute Nachrichten für die Vereine im Rhein-Lahn-Kreis hatte der Sportkreisvorsitzende Werner Hölzer bei den Infoveranstaltungen im Rahmen seiner Kreisbereisung im Gepäck.

In dieser Woche fanden in Birlenbach, Singhofen und Lahnstein die im Zwei-Jahres-Rhythmus angebotenen Informationsveranstaltungen des Sportkreises Rhein-Lahn statt. Insgesamt nahmen rund 90 Vereinsvertreter des Kreises an den Veranstaltungen teil, um sich über aktuelle Entwicklungen und Fördermöglichkeiten im Bereich Sportstättenbau zu informieren.

