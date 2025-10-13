Die Benennung des Otto-Wels-Weges am Oranien-Campus soll nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen Erinnerungskultur sein. Ehrenbürger Theo Zwanziger und Schulleiter Jens Feld sprechen über ihren neuen Verein.
Nach der Verkündung der Benennung eines Otto-Wels-Weges auf dem Gelände der Privatschule Oranien-Campus in Altendiez gehen die Verantwortlichen einen weiteren Schritt in Richtung Etablierung einer langfristigen Erinnerungskultur in Altendiez. Das Datum hat einige Symbolkraft und ist bewusst gewählt: Anlässlich einer Rede von Thomas Mann mit dem Titel „Von deutscher Republik“, die der Schriftsteller am 13.