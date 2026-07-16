Arbeiten am Lärmschutz
Veränderte Verkehrsführung in Niederlahnstein
Mit schwerem Gerät wird aktuell der Lärmschutz entlang der Bahnstrecke in Niederlahnstein ausgebaut.
Mit schwerem Gerät wird aktuell der Lärmschutz entlang der Bahnstrecke in Niederlahnstein ausgebaut.
Tobias Lui

Manchmal wird man ein Gefühl nicht los: Nichts ist mehr dem Wandel unterworfen als die Verkehrsführung in Lahnstein. Die nun geänderte Streckenführung in Niederlahnstein hat mit der Bahn zu tun.

Lesezeit 1 Minute
An eine ungewohnte Verkehrsführung müssen sich aktuell Verkehrsteilnehmer in Niederlahnstein gewöhnen: Die Deutsche Bahn erweitert entlang der Bahnstrecke die bestehende Lärmschutzwand. Aktuell – der riesige Bagger verrät es – ist der Bauabschnitt in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße an der Reihe.
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