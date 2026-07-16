Manchmal wird man ein Gefühl nicht los: Nichts ist mehr dem Wandel unterworfen als die Verkehrsführung in Lahnstein. Die nun geänderte Streckenführung in Niederlahnstein hat mit der Bahn zu tun.
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An eine ungewohnte Verkehrsführung müssen sich aktuell Verkehrsteilnehmer in Niederlahnstein gewöhnen: Die Deutsche Bahn erweitert entlang der Bahnstrecke die bestehende Lärmschutzwand. Aktuell – der riesige Bagger verrät es – ist der Bauabschnitt in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße an der Reihe.