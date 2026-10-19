Kotykov-Chöre: Großes steht an Vallendar: 400 Stimmen vereinen sich für Benefizkonzert Bernd-Christoph Matern 19.10.2026, 10:00 Uhr

i Außergewöhnlich großer Austragungsort für ein außergewöhnliches Großkonzert: Die Pilgerkirche an der Hillscheider Straße in Vallendar. Bernd-Christoph Matern

Mehr als 400 Stimmen, einzigartige Akustik und ein abwechslungsreiches Programm: Die Kotykov-Chöre aus Rhein-Lahn und dem Westerwald laden zu einem Benefizkonzert in die Pilgerkirche Vallendar. Ein Abend zugunsten der regionalen Hospizdienste.

Die Programmhefte sind im Druck, die organisatorischen Weichen gestellt und die erste Gesamtprobe verheißungsvoll absolviert: Das große Benefizkonzert der 19 Kotykovschen Chöre am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr kann kommen. Mehr als 400 Stimmen – die meisten davon aus dem Rhein-Lahn-Kreis sowie dem Westerwaldkreis – werden die große Pilgerkirche an der Hillscheider Straße in Vallendar mit einem eindrucksvollen Klang erfüllen, wie er nur selten ...







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