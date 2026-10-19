Mehr als 400 Stimmen, einzigartige Akustik und ein abwechslungsreiches Programm: Die Kotykov-Chöre aus Rhein-Lahn und dem Westerwald laden zu einem Benefizkonzert in die Pilgerkirche Vallendar. Ein Abend zugunsten der regionalen Hospizdienste.
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Die Programmhefte sind im Druck, die organisatorischen Weichen gestellt und die erste Gesamtprobe verheißungsvoll absolviert: Das große Benefizkonzert der 19 Kotykovschen Chöre am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr kann kommen. Mehr als 400 Stimmen – die meisten davon aus dem Rhein-Lahn-Kreis sowie dem Westerwaldkreis – werden die große Pilgerkirche an der Hillscheider Straße in Vallendar mit einem eindrucksvollen Klang erfüllen, wie er nur selten ...